Macarena Céspedes, directora de incidencia e investigación en Educo, atiende a Informativos Telecinco para hablar de la pobreza infantil

La pobreza en España cae a la cifra más baja desde 2014, pero los datos de la tasa infantil sigue siendo "alarmante"

Compartir







La ONG Educo ha lanzado un anuncio con el que quiere concienciar sobre la pobreza infantil. Solo uno de cada cinco niños de familias con pocos recursos van a campamentos de verano que incluyen un servicio de comida. Familias que suelen tener una beca comedor y que durante los 80 días de vacaciones de verano se quedan sin ese apoyo para tener una alimentación adecuada.

Con motivo de esta iniciativa, Informativos Telecinco ha entrevistado a Macarena Céspedes Quintanilla, la directora de incidencia e investigación en Educo, que ha tratado varias cuestiones.

PUEDE INTERESARTE Desigualdad también en verano: los niños con bajos ingresos van a campamentos sin comedor

Macarena Céspedes: "Hablar de pobreza es mucho más que hablar de la escasez material"

Cuando hablamos de pobreza infantil ¿hablamos de una precariedad profunda o estamos hablando de personas que podemos encontrarnos cada día en nuestro alrededor en muchos casos? "Podemos hablar perfectamente de nuestro vecino, de nuestra vecina, de la familia con la que nos cruzamos a la hora de llevar a nuestros niños o niñas al colegio. A lo mejor tienen dos, tres trabajos, pero aún así son trabajadores pobres, de familias que pueden convivir con más unidades familiares dentro de un mismo piso", explica Céspedes.

"Es decir, hablar de pobreza es mucho más que hablar de la escasez material, de la escasez de dinero. Es tener en cuenta cómo están creciendo, cómo se están relacionando y qué oportunidades están teniendo a la hora de cosas tan básicas como si necesito unas gafas, si puedo comprarlas o no, o si se me rompe el frigorífico, si puedo tener un frigorífico nuevo o no", precisa la experta.

La necesidad de una prestación universal y el comedor escolar universal

Llama la atención que estamos viendo cifras muy positivas en el crecimiento económico de España. Este es un país próspero, pero, sin embargo, en pobreza infantil seguimos a la cabeza de la Unión Europea. ¿Cuáles son las claves? ¿Qué está pasando aquí en España? "España es uno de los pocos países de la Unión Europea que, por ejemplo, no tiene una prestación universal por crianza por hijo o hija a cargo. Está demostrado en muchos países, por ejemplo Irlanda, que ha tenido un impacto positivo en la reducción de la pobreza infantil", precisa Céspedes.