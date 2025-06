El director de 'Semana' es conocedor del estado de ánimo de Paloma Lago tras la denuncia a Alfonso Villares

El pasado miércoles, el conselleiro do Mar de la Xunta Alfonso Villares, notificaba su dimisión al estar siendo investigado por la denuncia de una presunta agresión sexual a Paloma Lago. El ya expolítico ha hablado con 'El programa de Ana Rosa' para dar a conocer cómo se encuentra a día de hoy, sin embargo, de la presentadora no ha hecho ninguna declaración al respecto.

El director de 'Semana', Jorge Barrajo, ha conseguido saber cómo ha afectado a la presentadora la publicación de la noticia a través de sus fuentes. Además, el equipo del programa se ha puesto en contacto con una de las mejores amigas de Paloma Lago para saber dónde podría encontrarse a día de hoy.

Así se encuentra a día de hoy Paloma Lago, según Jorge Borrajo

El periodista trató de ponerse en contacto con ella ya que, aunque hubo gente que le afirmó que tenía el teléfono apagado, a él le daba señal. Sin embargo, no ha conseguido hablar con ella, ni si quiera enviándole un mensaje pidiéndole el contacto de su abogado para que les informara de los detalles.

No obstante, sus fuentes le han revelado que "ella está desbordada, que va a hablar, pero que necesita un tiempo de reflexión para ver qué, cómo y cuándo cuenta".

La amiga de Paloma Lago supone en qué lugar se encuentra

La persona, cuyo nombre no se ha revelado, mantiene una amistad con la presentadora desde hace más de 30 años con la también presentadora Elsa Anka. Según afirma al equipo del programa, "se ha quedado muy sorprendida con la noticia" pues "no sabía nada". "Supone que estará refugiándose en su familia en Galicia, además al lado de sus hermanas. Allí vivieron el pasado enero la muerte de su padre y allí tiene ella más apoyo, puesto que en Madrid dice que no tiene familia ni amigos tan íntimos", informa Jano Mecha.