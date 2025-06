Ana Rosa Quintana, sobre Leire Díez: “Diría que es más socialista que periodista”

Tras lo ocurrido este 4 de junio en la rueda de prensa de Leire Díez, el editorial de Ana Rosa Quintana se ha centrado en el discurso que dio y en las personas que reman a favor de Díez

Exclusiva | Víctor de Aldama habla de su 'asalto' en un acto de Leire Díez: "Me ha empujado Dolset como un macarra"

Ana Rosa Quintana arrancaba su editorial de este jueves 5 de junio de 2025 abordando la rueda de prensa de Leire Díez, la irrupción de Aldama en él y todo lo que ocurrió después. Además, se ha centrado en el discurso que dio y en las personas que reman a favor de Díez.

“Buenos días. Bienvenidos a La Isla de los Fontaneros. Un reality de producciones Ferraz. En el último capítulo pudimos ver de todo: Divas, imputados, guardaespaldas y empujones. Pero no nos engañemos, este vodevil comenzó a rodearse en Ferraz en 2016 cuando el número dos de Sánchez escondió una urna de cartón tras un biombo en un intento de pucherazo”, ha comenzado.

Después, Ana Rosa Quintana ha continuado: "No soy 'ni fontanera, ni cobarde", dijo ayer Leire Díez, pero salió por patas cuando vio a Aldama. También es diva y poderosa, porque estuvo posando 30 minutos. El esperpento de ayer lo habría firmado Valle Inclán. Tras media hora sonriendo a las cámaras, Leire saca un papel, lee el argumentario del PSOE durante 7 minutos arremetiendo contra el juez Peinado y ensalzando al Fiscal General para acabar diciendo que es periodista. Y cuando acaba de leer se presenta ante sus narices otro actor de la obra: Aldama. Entonces aparece el empresario Dolset, empuja a Aldama y se lleva a Leire como si fuera Kevin Costner en El Guardaespaldas. Nuestra Whitney Houston dijo que es socialista y periodista”.

Ana Rosa Quintana: "Le quedó contar quiénes son los de arriba, los verdaderos actores protagonistas de la trama"

Por último, la presentadora ha finalizado el editorial aludiendo a la condición de periodista tras la que se defiende Leire Díez: “Diría que es más socialista que periodista. Una periodista que habla en nombre de los de arriba. Le quedó contar quiénes son los de arriba, los verdaderos actores protagonistas de la trama. Ayer solo vimos a tres secundarios, entre ellos esta periodista de investigación. En la Facultad de Periodismo tendrán que crear nuevas asignaturas. La asignatura de cómo ofrecer pactos con la fiscalía o con Hacienda a imputados. La asignatura de cómo ofrecer vídeos sexuales de un Fiscal Anticorrupción. O la asignatura de agente 007 con Licencia para matar al jefe de la UCO. Otra asignatura sería cómo convocar a la prensa para no responder a la prensa. Ante este esperpento, el ministro Óscar López señala a estos personajes como agentes dobles del PP financiados por Ayuso. Como dice el alcalde de Madrid, nos toman por gilipollas, pero la sincronizada le da la vuelta y dicen que Almeida nos ha llamado gilipollas. No. Gilipollas son los que dicen gilipolleces. Pero no digamos tacos, que está feo. Como dice Page: 'Esto es una hemorragia que me hace sentir bochorno".