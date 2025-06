Patricia Ramírez, tras las amenazas de Ana Julia: "Hay que profundizar en esto. Tiene capacidad de matar"

Nuria Morán 12 JUN 2025 - 14:05h.

La madre del pequeño Gabriel pide justicia en 'Vamos a ver' tras las amenazas de Ana Julia Quezada, asesina de su hijo

Exclusiva | El motivo por el que Ana Julia Quezada quería salir de la cárcel de Brieva: "Su obsesión era irse al País Vasco o Barcelona"

Patricia Ramírez, la madre del pequeño Gabriel, está citada en calidad de "perjudicada" por las amenazas que Ana Julia Quezada, la asesina de su hijo, profirió sobre ella en la cárcel.

El testimonio de la excompañera de cárcel de esta asesina ha sido clave. En él, esta mujer asegura que Ana Julia quería matarla y que no escondía su rabia hacia ella por haber truncado el documental que tenía previsto grabar.

"Cuando yo me entero del principio de todo esto por una persona que me contacta, ahí ya sabía por las conversaciones que yo no le caía bien y que ella y su pareja estaban enfadadas porque les había fastidiado el documental. Cuando ya sale esta expresa, nos ponemos en contacto y me confirma esto. Como no me hacen caso, el 31 de diciembre voy a denunciar. Mira si tengo que estar asustada para hacerlo un día tan señalado", ha comenzado a explicar Patricia.

Sobre la imputación de Ana Julia por un delito de amenazas, Patricia ha dicho: "Lo quiero agradecer porque hay que profundizar en todo esto y llegar hasta el final. Está comprobado que tiene capacidad de matar y de manipular a las personas para conseguir cosas. Parece ser que yo soy un garbanzo en sus zapatos y lejos de mostrar arrepentimiento por todo lo que me ha hecho, encima tengo que aguantar que me tenga hasta más saña. Si las instituciones hubieran tomado parte antes en todo esto, no estaría enfadada conmigo y lo estaría con ellos", ha continuado denunciando.

Patricia Ramírez no ha podido controlar las lágrimas y ha pedido que se haga justicia: "¿Qué ejemplo de justicia y de sistema le estamos dando a los críos?"

Una vez más, Patricia no ha podido controlar las lágrimas y ha pedido que se haga justicia: "Estoy diciendo menos de lo que tengo registrado. He sido prudente y educada, pero ya está bien. Hay que proteger a la víctima y que nos lo pongan fácil ¿Qué ejemplo de justicia y de sistema le estamos dando a los críos?, ha sentenciado la madre del pequeño Gabriel mostrando su indignación.