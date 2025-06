Violan a un hombre con sumisión química en Murcia mientras lo retransmitían en directo

La víctima quedó con su presunto agresor a través de una app de citas y ya se han detenido a tres personas

Una madre denuncia que su hijo sufrió abusos sexuales en el colegio: "Parece que a nadie le importa que un pederasta esté suelto"

Un hombre de 47 años fue violado con sumisión química en un piso del barrio del Infante, en Murcia. Los hechos tuvieron lugar el 16 de octubre de 2024. La víctima, de nacionalidad española y origen centroamericano, quedó con su presunto agresor a través de una aplicación de citas.

Según informa el diario local ‘La Verdad’, ambos se citaron a las diez de la mañana del 16 de octubre de 2024 en el domicilio del denunciante, pero cambiaron de ubicación.

En declaraciones al citado medio, el denunciante recuerda que pasaron por un estudio, pero cambiaron de sitio y caminaron hasta otro piso en el barrio del Infante Juan Manuel, propiedad de una de las personas investigadas.

Retransmitieron la violación en directo desde el salón

Une vez allí, un tal Carlos le ofreció un zumo que le dejó “dopado”. “Después me inyectó algo en los dos brazos y ya no recuerdo nada”, recoge ‘La Verdad’. Según el atestado de la Policía Nacional, al que tuvo acceso el periódico, el hombre declaró que “ya dentro del piso, comenzó a sentirse mareado. Me pidió el teléfono móvil y la clave para poder acceder, y él, sabiendo que no era algo que estaba bien, accede a dárselo sin saber por qué”.

El denunciante recuerda que dos hombres lo llevaron a un baño y que uno de ellos le dijo que iban a ducharle. “Estoy sangrando, me duchan y los dos se están riendo. Uno de ellos era Carlos, pero el otro no puedo recordar su cara debido al mareo. Era mayor, de unos 55 o 60 años canoso, tenía barriga, no era atlético”, recoge ‘La Verdad’.

Al regresar al salón, la víctima ve una pantalla de televisión y se da cuenta de que hay una webcam que apunta a donde ocurrió la presunta violación. Según declaró la víctima, había 30 personas en la pantalla, como si estuvieran retransmitiendo en vivo, se masturbaban mientras veían lo que sucedía.

Le operaron a la mañana siguiente

La víctima se fue del piso y a la mañana siguiente fue al hospital, donde le intervinieron quirúrgicamente por una perforación rectal. Tuvo que permanecer tres días ingresado en la UCI.

Los análisis toxicológicos detectaron un cóctel de fármacos y drogas. Había cocaína, fentanilo, morfina y lidocaína. Tras una ardua investigación, las autoridades detuvieron a dos presuntos implicados en la violación por sumisión química.

Tal y como ha adelantado ‘La Verdad’, habría un tercer detenido que la víctima reconoció en una fotografía.