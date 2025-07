Hablamos, en exclusiva, con dos excompañeras de Ana Julia en prisión

Exclusiva | La primera foto de Ana Julia en prisión: "Las presas le tienen miedo"

'La reina de la cárcel', así denominan a Ana Julia Quezada dos personas que convivieron con ella en prisión, y que han hablado con 'El programa de Ana Rosa, en exclusiva, para revelar cómo es su comportamiento en prisión y el trato de favor que recibe.

Una expresidiaria cuenta que siempre ha estado protegida por los funcionarios y las jefas de servicio: ''A Ana Julia la trataban muy bien y no podías hacerle nada, como si fuera una diosa''.

''Hubo una fiesta, la mercé, que es el día de los presos y se celebra allí. Una que estaba conmigo se metió con ella por el niño, por su delito, por lo que hizo. Cogió la jefa de servicio, la sacó y le dijo 'no os metáis con ella'', y cuenta que Ana Julia estaba ''bailando, gozando, de cachondeo'', y se pronuncia, contundente: ''Hija de p***, es que me pongo enferma. Me corrompía ver a esa persona ahí''.

Otra expresidiaria corrobora el trato que recibe Ana Julia en la cárcel por parte de los funcionarios: ''Le compraban ropa, le hacían regalos, perfumes, ropa...Hay otro tipo de funcionarios que son los encargados de cuidarla y a veces pues, el roce hace el cariño''.

''Muchas internas han tenido móviles allí. Lo que pasa que a otras internas les hacen los cacheos y se los cogen, a Ana Julia no'', y revela si grababa los encuentros con los funcionarios: ''Hay unos horarios, como presa es fácil premeditarlo, esto lo escondo detrás de la ropa...Y luego la intención es simple: salvaguardar su vida o directamente chantajear a la dirección'', explica la excompañera.

Y continúan dando más datos: ''La tienen en palmitas y no sé por qué. En el tiempo de antes, a esas personas las teníamos refugiadas arriba por hacer lo que han hecho y ahora las tienen abajo y les dan todo lo mejor. Nosotros que robamos, por ejemplo, para dar de comer a nuestros hijos, nos tratan así y a ella que ha matado a una persona pequeñita...''.

''Da mucha rabia que tenga 'Sexo en Nueva York' y otras internas no tengan asistencia sani9taria, y a lo mejor si llegan a tener sexo no es con consentimiento''. Además, cuentan que a Ana Julia la ponen a trabajar en los sitios ''más cómodos'': ''Los mejores destinos para ella. En cocina para postres y eso''.