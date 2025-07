Un hombre murió atropellado tras una pelea en una pedida de mano que se saldó además con un herido grave y otros diez leves

El enfado de Patricia Pardo tras la reyerta mortal en una pedida de mano: "Me niego a normalizar que ocurra esto en España"

Una pedida de mano acabó de la manera más trágica con un muerto, un herido grave y al menos otros diez leves. Ahora, la familia del chico lanza amenazas a través de vídeos en los que promete venganza.

Parece que la familia del chico fallecido quiere tomarse la justicia por su mano. Uno de los heridos muestra sus vendas y no duda en prometer ojo por ojo: "Por mis muertos, en cuanto salga, te voy a vaciar el cargador entero, más a tu hijo que a ti, para que te duela más".

Forma parte de la familia de Juan Bentos Montoya, el hombre de 36 años que perdió la vida al ser atropellado durante la pelea en la que acabó esta pedida de mano que celebraba la unión de ambas familias.

"No me has hecho nada, ha sido peor para ti, porque me has dejado vivo"

Pero además, el protagonista del vídeo muestra en la secuencia mostraba sus heridas y advertía: "Mira, no me has hecho nada, ha sido peor para ti, porque me has dejado vivo, has cometido un error. Por mis muertos que en cuanto salga de aquí, voy para allí".

"Mira, me has roto el brazo, no pasa nada. Me has roto la cabeza, no pasa nada", decía también con sarcasmo e insistía en que le va a "vaciar el cargador".

La familia del fallecido ya le ha enterrado y ahora se prevé que pasen a disposición judicial los seis detenidos, entre los que se encuentra el novio de la fiesta de la pedida de mano. Pero ¿Qué desató el conflicto entre los do clanes?

