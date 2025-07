Miguel Salazar Madrid, 10 JUL 2025 - 23:14h.

Sandro decidió alejarse de su familia hace tres años para buscar su felicidad, según cuenta

Sandro es mitad italiano, mitad español. El joven de 23 años decidió apartarse de toda su familia hace un tiempo tras ser rechazado por su condición sexual en su entorno. Dice que no se arrepiente de la decisión que tomó hace ya 3 años, porque iba en busca de su felicidad al sufrir homofobia en su propia familia.

Sus padres se enteraron a través de las redes sociales de que le gustaban los chicos. Sandro decidió subir a Instagram una foto con su pareja y eso provocó la rápida reacción de los suyos. Más tarde vendría un infierno del que decidió huir. "Necesité romper con mi familia por el miedo de no sentirme escuchado", le explica a Jorge Javier Vázquez.

"En mi casa tenías un hogar"

Sandro tuvo que dejarlo todo atrás para empezar de cero en un sitio seguro. Eso implicó apartarse también de su prima Carla, una de las personas que más quiere y con la que más relación ha podido tener dentro de su familia. Pero Carla reconoce que le cuesta asimilar su distanciamiento, ya que ella siempre le ha acogido con los brazos abiertos al igual que sus padres. "Siempre te demostré que conmigo podías contar, en mi casa tenías un hogar", le traslada.

Carla le cuenta en directo que llegó un punto en el que dejó de insistirle a su primo porque no sabía qué tenía que hacer para acercarse de nuevo a él. "Tienes que ganarte la confianza porque la has perdido", le ha dicho.

Sandro le responde asegurando que nunca dejó de pensar en ella. Simplemente que se apartó por encontrar su felicidad dejando las cosas buenas también atrás. "Decidí alejarme de la familia por todo lo que yo pasé, mis padres no aceptaron mi condición ni nada", explica.

"Siempre he tirado por la parte que me hacía feliz. Da igual el color, el género, mientras esté feliz no os tenéis que preocupar", concluye protagonizando un emotivo momento.