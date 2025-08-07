Mari Cruz Marcos, de 67 años, desapareció tras salir a dar un paseo

PalenciaLas autoridades han emitido una alerta para dar con el paradero de Mari Cruz Marcos, una mujer de 67 años y con alta vulnerabilidad que desapareció el pasado lunes, día 4 de agosto, en la capital palentina tras salir a pasear y no volver a su domicilio, según un aviso publicado por la Asociación SOS Desaparecidos.

María Cruz Marcos Citores mide 158 centímetros y es de constitución física delgada, tiene los ojos castaños y el pelo rubio grisáceo canoso y en el momento de la desaparición llevaba gafas de sol.

La asociación ha facilitado para estos casos un número (868-286-726) en caso de que alguien tenga información sobre la desaparecida.