Una avería en un tren entre Madrid y Cádiz deja a 427 pasajeros 'tirados' en Almodóvar del Río, Córdoba
Los 427 pasajeros, que llevaban casi tres horas detenidos en el tren, han podido seguir el viaje por carretera hasta su destino final
Una avería en un tren Alvia entre Madrid y Cádiz ha dejado detenidos durante casi tres horas a la altura de Almodóvar del Río, en la provincia de Córdoba, a 427 pasajeros, a los que se les ha ofrecido una alternativa de transporte para llegar a su destino.
En concreto, el Alvia con destino Cádiz salió de la estación de Puerta de Atocha, en la capital española, a las 7:05 horas y tenía prevista su llegada a las 11:45 horas. Sin embargo, en la salida de Almodóvar, a las 9:42 horas, el trayecto se vio detenido por una incidencia técnica.
A las 12:33 horas se inició en vía, mediante pasarelas, el transbordo de los pasajeros que circulaban en el convoy afectado, finalizando a las 14:05. A continuación, se ha establecido un plan alternativo de transporte por carretera para estos viajeros desde Sevilla a su destino final, según han confirmado fuentes de Renfe.
Durante el tiempo de la incidencia se ha permitido la circulación por la vía I, con una afectación a los trenes de larga distancia alta velocidad y Avant, que operaban con retrasos medios de 15 minutos.