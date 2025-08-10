Logo de InformativosInformativos
Una avería en un tren entre Madrid y Cádiz deja a 427 pasajeros 'tirados' en Almodóvar del Río, Córdoba

Una avería provoca que un tren Alvia entre Madrid y Cádiz se quede detenido en Almodóvar del Río, CórdobaEP
Una avería en un tren Alvia entre Madrid y Cádiz ha dejado detenidos durante casi tres horas a la altura de Almodóvar del Río, en la provincia de Córdoba, a 427 pasajeros, a los que se les ha ofrecido una alternativa de transporte para llegar a su destino.

En concreto, el Alvia con destino Cádiz salió de la estación de Puerta de Atocha, en la capital española, a las 7:05 horas y tenía prevista su llegada a las 11:45 horas. Sin embargo, en la salida de Almodóvar, a las 9:42 horas, el trayecto se vio detenido por una incidencia técnica.

A las 12:33 horas se inició en vía, mediante pasarelas, el transbordo de los pasajeros que circulaban en el convoy afectado, finalizando a las 14:05. A continuación, se ha establecido un plan alternativo de transporte por carretera para estos viajeros desde Sevilla a su destino final, según han confirmado fuentes de Renfe.

Durante el tiempo de la incidencia se ha permitido la circulación por la vía I, con una afectación a los trenes de larga distancia alta velocidad y Avant, que operaban con retrasos medios de 15 minutos.

