Los 427 pasajeros, que llevaban casi tres horas detenidos en el tren, han podido seguir el viaje por carretera hasta su destino final

Remolcan un tren con línea Madrid-Almería y completan el trayecto por carretera por una avería

Compartir







Una avería en un tren Alvia entre Madrid y Cádiz ha dejado detenidos durante casi tres horas a la altura de Almodóvar del Río, en la provincia de Córdoba, a 427 pasajeros, a los que se les ha ofrecido una alternativa de transporte para llegar a su destino.

En concreto, el Alvia con destino Cádiz salió de la estación de Puerta de Atocha, en la capital española, a las 7:05 horas y tenía prevista su llegada a las 11:45 horas. Sin embargo, en la salida de Almodóvar, a las 9:42 horas, el trayecto se vio detenido por una incidencia técnica.

PUEDE INTERESARTE Una avería de un Rodalies en Tarragona obliga a 80 pasajeros a ser evacuados y trasladarlos al andén mas cercano

A las 12:33 horas se inició en vía, mediante pasarelas, el transbordo de los pasajeros que circulaban en el convoy afectado, finalizando a las 14:05. A continuación, se ha establecido un plan alternativo de transporte por carretera para estos viajeros desde Sevilla a su destino final, según han confirmado fuentes de Renfe.

Durante el tiempo de la incidencia se ha permitido la circulación por la vía I, con una afectación a los trenes de larga distancia alta velocidad y Avant, que operaban con retrasos medios de 15 minutos.