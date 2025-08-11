Las desesperación de Rosa por los okupas que viven encima suyo: "Se me cae la casa a trozos"

Rosa tiene miedo de quedarse sin casa por culpa de los okupas del piso de arriba

Choza de Canales, el pueblo sin ley tomado por okupas: drogas, conflictos y vandalismo

Compartir







Rosa Moreno, una vecina de Benetússer, está viviendo un infierno por culpa de sus vecinos de arriba: un piso okupado con un trasiego de gente continuo, ruidos, peleas y un techo destrozado que amenaza con desprenderse. Esta situación la está llevando al límite y asegura: "Se me cae la casa a trozos".

Rosa no solamente vive sola, sino que se siente sola, ya que afirma que nadie le ayuda ni asume responsabilidades. Sus vecinos le están haciendo la vida imposible y está desesperada porque, en cualquier momento, su vivienda puede venirse abajo.

PUEDE INTERESARTE Conducir con chanclas o mojado: las multas que no te esperas y que pueden arruinarte el verano

'La mirada crítica' ha podido hablar en directo con Rosa desde su casa. Justo antes, había acudido una empresa para apuntalarle el baño: "Me han dicho que no entre para nada, que no pise nada, que hay mucho riesgo".

Rosa: "Todos los días, después de trabajar, me voy a la Guardia Civil, a la Policía Nacional, al Ayuntamiento"

Nos cuenta cómo vivió la situación cuando empezó: "Empecé a llamar a los vecinos e, inclusive, hablé con ellos y no me han hecho caso para nada, solamente amenazas. Yo nunca tengo ayuda de nadie. Mi seguro enseguida vino, tengo aquí una carta de mi seguro, y se dieron cuenta de que era una tubería general del edificio y la bañera de los vecinos. Me dijeron que no podían hacer nada, solo darme un abogado de ellos. Tengo más ayuda de mi seguro que del seguro de la finca".

Rosa explica lo que le dicen cuando acude al Ayuntamiento o la comisaría: "Todos los días, después de trabajar, me voy a la Guardia Civil, a la Policía Nacional, al Ayuntamiento… y nadie me hace caso. La Policía me dice todos los pasos que tengo que hacer".