¿Cuáles son las multas que no sabías que existían y que pueden acabar estropeándote el verano?

¿En verano se ponen más multas que en cualquier otra estación del año? Con la llegada del calor, las vacaciones y el aumento de desplazamientos por carretera, esta pregunta cobra más relevancia que nunca. Conducir bajo altas temperaturas, el exceso de confianza al volante o las prisas por llegar al destino pueden convertirse en factores de riesgo... y también en motivos para ser sancionados. Pero, ¿Realmente aumenta el número de multas en verano?

A la hora de conducir en verano, hay personas que se relajan más y no están pendientes de las normas. Las multas más comunes suelen ser por exceso de velocidad, que pueden ir desde los 100 hasta los 600 euros; saltarse un semáforo, penado con 4 puntos menos en el carnet y 200 euros; o el uso del teléfono móvil al volante, sancionado con 200 euros y la pérdida de 6 puntos. Pero también son causa de multa conducir sin camiseta o comer mientras se conduce.

Iván Sánchez Paz, sargento primero de la Guardia Civil de Tráfico: "En los que más incidimos son todos aquellos que pueden producir siniestralidad"

La playa es otro foco habitual de multas en verano. Pasear sin camiseta por el paseo marítimo puede acarrear una sanción de entre 80 y 200 euros; usar jabón en las duchas o hacer nuestras necesidades dentro del mar también puede ser multado. Asimismo, abandonar la sombrilla puede suponer una multa de entre 100 y 750 euros; acampar, hasta 1.500 euros. Fumar en zonas no habilitadas se sanciona con multas de entre 30 y 750 euros. Otra infracción común es poner música a alto volumen con altavoces, lo que puede acarrear una multa de entre 300 y 3.000 euros.

'La mirada crítica' ha hablado con Iván Sánchez Paz, sargento primero de la Guardia Civil de Tráfico, sobre las multas más típicas durante el verano: "Debido a los desplazamientos, que se incrementan en esta época veraniega, los cuatro pilares en los que más incidimos son todos aquellos que pueden producir siniestralidad. El tema de distracciones, el cinturón, el alcohol y las drogas son los principales, y, cómo no, la velocidad"