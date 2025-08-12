Multitud de personas se han reunido en el lugar ante el llamamiento realizado a través de las redes sociales para acudir a la zona

Una fiesta ‘rave’ clandestina concentra a 2.000 personas en el pantano de Santa Teresa, Salamanca

Una ‘rave’ clandestina convocada a través de las redes sociales y distintas aplicaciones móviles de mensajería han concentrado a cerca de 2.000 personas en el pantano de Santa Teresa, en Salamanca. Organizada sin autorización por parte de las autoridades, como ocurría recientemente en Lleida, la macrofiesta no tardó en despertar el interés de los municipios de la zona, dentro del término municipal de Salvatierra, cerca del municipio de Guijuelo.

Un equipo de Vamos a ver se ha desplazado hasta el pantano de Santa Teresa para mostrar, desde dentro, cómo se vive la rave ilegal que se celebra en la zona. En la primera conexión en directo, todo transcurrió sin incidentes: la reportera pudo moverse con libertad y aseguró que, hasta ese momento, casi nadie estaba poniendo trabas a su trabajo.

Sin embargo, en la segunda conexión con el programa, unos chicos le han lanzado agua durante el directo. Ante esto, la reportera comentaba: “No a todo el mundo le gusta que estemos aquí.” Aun así, se lo tomó con humor y bromeó: “Por lo menos nos han refrescado, que nunca está de más, porque, como te decía, hace mucho calor. A la gente ya no le está haciendo mucha gracia que estemos aquí.”

Alfonso Egea preocupado por los reporteros: "Lo más importante es que vosotros estéis bien"

Alfonso Egea se dirige directamente a la reportera, que había pedido disculpas por lo ocurrido. El presentador fue claro: no tenía por qué disculparse. “Lo importante ahora es que tanto tú como tu compañero cámara estéis bien”, le recordó, restando importancia al contratiempo y poniendo el foco en que estuvieran bien el equipo desplazado al pantano de Santa Teresa.

Por último, añadió que la fiesta parece que aún va para largo: “La fiesta continúa, y, como os decíamos, no tiene pinta de que hoy vaya a terminar.”