¿Por qué el incendio de Tres Cantos ha sido tan explosivo?

'La mirada crítica' habla con Javier Ayuso, portavoz de Emergencias 112, para explicarnos la situación del incendio de Tres Cantos

Perimetrado el “explosivo” incendio en Tres Cantos que se propagó por “una tormenta seca a una velocidad como nunca habíamos conocido”

Un incendio declarado en la tarde de este lunes en la localidad madrileña de Tres Cantos ha obligado a desalojar dos urbanizaciones próximas al fuego, las de Soto de Viñuelas y Fuente El Fresno, y la UME se ha incorporado a su extinción, en la que trabajan 23 dotaciones de bomberos de la Comunidad de Madrid y 11 del Ayuntamiento de la capital.

El hombre, que había sufrido quemaduras en el 98 % de su cuerpo en el incendio de Tres Cantos, ha fallecido este martes. El herido fue atendido por los servicios del SUMMA y trasladado al Hospital público La Paz en un helicóptero de la Guardia Civil este lunes por la tarde

Javier Ayuso, portavoz de Emergencias 112: " Durante la noche, el viento ha amainado, lo que ha permitido atajar el incendio"

'La mirada crítica' ha podido hablar con Javier Ayuso, portavoz de Emergencias 112, para actualizarnos sobre la situación del incendio: "Ahora mismo el incendio lo tenemos perimetrado; durante la mañana están trabajando los helicópteros que están tratando de refrescar esos focos que todavía continúan activos. Durante la noche, el viento ha amainado, lo que ha permitido a los bomberos de la Comunidad de Madrid poder atajar el incendio, que durante gran parte de la noche llegó hasta la urbanización de Soto de Viñuelas, afectando a algunas viviendas".

Javier explica por qué el incendio de ayer fue tan explosivo: "Ahora mismo el viento está tranquilo; esperemos que, a lo largo de la mañana, vuelva a hacer un poco más de viento, pero no como el que hizo ayer por la noche. El problema que tuvimos ayer es que era un viento de tormenta, cambiando continuamente de dirección y que corrió 6 kilómetros en apenas 40 minutos, metiendo el incendio en la urbanización de Soto de Viñuelas".