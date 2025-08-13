Los perfiles de ADN contienen información única sobre nosotros, por lo que no es aconsejable cederlos a terceros

El método por el que Meryl Streep y Eva Longoria descubrieron que son primas 50 años después

La quiebra de la empresa estadounidense de pruebas genéticas 23andMe dos años después de reconocer que su base de datos había sido 'hakeada', puso en evidencia el peligro de ceder nuestro perfiles de ADN a compañías privadas o aplicaciones que comercian con nuestros datos a cambio de conocer nuestro árbol genealógico. Expertos como el conocido forense, Borja Moreno, apuntan en esta dirección al alertar sobre las consecuencias de esta decisión.

Todos los secretos que esconde el ADN sobre nosotros

Moreno, profesor universitario en la Universidad de les Illes Balears, acaba de publicar su libro 'Abierto en canal' (La Esfera de los Libros) y como miembro del Cuerpo Nacional de Médicos Forenses reconoce que ha presenciado situaciones muy complejas, y que todavía le cuestan afrontar en su día a día como son las autopsias o a las intervenciones judiciales a niños y a adolescentes, que han muerto como consecuencia de causas violentas

Gran divulgador científico y codirector de la ONG TATU Project en Tanzania, utiliza las redes sociales para dar a conocer los secretos de su profesión y otros aspectos de interés genearl como, en este caso, la importancia de ser muy precavidos a la hora de compartir y autorizar el uso de nuestros perfiles genéticos.

En el caso concreto del ADN, este especialista explica que "está en todas y cada una de las células del cuerpo" y se puede obtener de cualquier parte del cuerpo. "Cuando morimos, las células se degeneran, y el ADN desaparece, pero hay zonas donde aguanta más", aclara.

Se obtiene, por ejemplo, de los fluidos corporales, y concretamente este experto señala que en el caso de las mujeres que han podido ser víctimas de una agresión sexual de su cavidad vaginal, de donde pueden extraerse- dice- muestras de ADN y no sólo a partir de restos de eyaculación.

El ADN también se puede conseguir a través de un hisopado oral (o palito por la boca). "Obtener ADN no duele. Si es un cadáver no reciente y ha pasado mucho tiempo, el ADN se puede lograr a partir de la propia uña, de los dientes del cadáver si no tienen caries, incluso de huesos largos", indica el doctor Borja Moreno.

Es más, sostiene que de las uñas suele extraerse en muchos casos el ADN de los agresores porque siempre que intentamos defendernos lo que solemos hacer es arañar, así que es una muestra que se puede obtener fácilmente.

La mejor prueba para condenar o absolver

Pero, más allá de la identificación de individuos, reseña que las pruebas de ADN representan "una herramienta súper valiosa" que ayuda a detectar "sin ningún género de dudas" quién estaba en ese lugar en un momento concreto, ya sea una violación, o una agresión, o un homicidio, por ejemplo.

"Esa persona de la que se ha obtenido su ADN no tiene por qué ser el culpable, pero sí nos dirá que alguien estaba ahí en ese momento. Entonces, si no tienen coartada es la mejor herramienta actualmente para condenar o absolver a alguien; antes se hacía con el grupo sanguíneo, y ahora con el ADN. Es más probable que te toque el Euromillón a que falle la máquina que da la compatibilidad del ADN", advierte este especialista del Cuerpo Nacional de Médicos Forenses y director del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IMLCF) de Ceuta.

Cuidado con algunas pruebas de ADN

Por otro lado, y en torno a este contexto, el doctor Moreno llama la atención sobre las actuales pruebas de ADN los compromisos éticos que están surgiendo, y alerta sobre las empresas que solicitan, por ejemplo, la imagen del iris a cambio de dinero, o aquellas personas que solicitan información para conocer sus ancestros a cambio de muestras genéticas.

"El ADN cuando uno da permisos para que se estudie entra en una base de datos que, si es privada, por ejemplo, puede interferir, y mucho, en la elaboración de los seguros de salud porque a partir de esa muestra se puede predecir si habrá o no enfermedades en el futuro. Hay personas a las que les conceden un cheque de 100 euros si envían una imagen sobre su iris. Es información muy personal, tu perfil genético, que envían a bases de datos que no sabes para qué van a usarlo", recalca.

Es más, sostiene que con el ADN está habiendo muchos compromisos éticos actualmente: "Nos hace identificarnos. Es un DNI codificado, que no plantea duda sobre quien lo investiga. Suele emplearse cuando alguien desaparece, aparece un resto óseo sin identificar, o porque restos de tu ADN aparecen en otra persona".

Es más, destaca que la prueba de ADN es clave para resolver situaciones de violencia sexual, en la que el agresor, por ejemplo, niega haber sido él, pero cuando se toman las muestras de ADN se comprueba que para nada era así; o por ejemplo con la identificación de fallecidos.

"He tenido un caso en el que decían que una persona era otra persona, y resultó que no era así. Cuando se envío el ADN, se vio que ese fallecido no era quien decía ser, y no sólo se solucionó el problema, sino que dio lugar a iniciar otra investigación para ver quién era esa nueva persona en vida", sentencia Borja Moreno.