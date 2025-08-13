Eduardo M. G., en prisión por el atropello mortal de una mujer en Santander, ha sido hallado ahorcado en su celda en El Dueso

El joven robó una furgoneta y arrolló mortalmente a una mujer de 72 años, que perdió la vida en el acto

Compartir







Eduardo M. G., de 28 años, el joven implicado en el atropello que costó la vida a una mujer de 72 años en la S-20 de Santander el pasado enero, fue encontrado sin vida este miércoles en su celda de la prisión de El Dueso.

Así lo recoge 'El Diario Montañés'. Fuentes penitenciarias han confirmado al medio local que un funcionario lo halló ahorcado durante el recuento matinal. La noche anterior había pasado el control rutinario con normalidad, pero al no abrir su puerta por la mañana, el trabajador decidió entrar y descubrió el cuerpo.

PUEDE INTERESARTE Un motorista, hospitalizado en Santander al caerle una marquesina contra la que colisionó un conductor ebrio con su turismo

El joven se encontraba en prisión provisional desde el atropello, por el que enfrentaba cargos por conducción temeraria con resultado de muerte por imprudencia grave, abandono del lugar del siniestro, conducción sin carné, allanamiento de morada y sustracción de vehículo.

El atropello de la S-20

Los hechos ocurrieron el 15 de enero, cuando Eduardo robó una furgoneta de una empresa de seguridad en la calle Ruiz de Alda y la condujo por varias zonas de Santander durante cerca de una hora, bajo los efectos de sustancias ilícitas. Su conducción fue errática y a gran velocidad, provocando varias colisiones.

PUEDE INTERESARTE Una reyerta en Santander deja un detenido y tres heridos por arma blanca, uno de ellos ingresado en la UCI

A las 16:30 horas, la Policía Local recibió una primera alerta por un choque en una rotonda de la Avenida de la Constitución con la calle Justo Colongues. Cinco minutos después, se reportó un accidente mucho más grave en una glorieta cercana.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Eduardo había atravesado la rotonda por la zona ajardinada, impactando contra otro vehículo (causando heridas leves a una menor), y después recorrió 35 metros por la acera hasta arrollar a una mujer que esperaba para cruzar en un paso de peatones con semáforo. La víctima murió en el acto debido a un fuerte traumatismo craneocervical. Tras el atropello, huyó a pie y se introdujo en una vivienda sin permiso, siendo arrestado poco después por la Policía.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Otra condena por la muerte de 29 perros

Además del caso por el atropello, según la fuente local citada, el joven había sido condenado en junio a un año de cárcel por la muerte de 29 perros en una nave de Tagle (Suances), tras llegar a un acuerdo con la Fiscalía y las acusaciones particulares. Se le prohibió además ejercer cualquier actividad relacionada con animales durante tres años.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Los hechos se remontan a entre junio de 2021 y enero de 2022, cuando el condenado dejó de acudir a una nave que alquilaba para la cría de perros de raza Setter Inglés. Allí, sin alimento ni agua, murieron 29 de los 30 animales, según el informe del Seprona.

Eduardo debía indemnizar con más de 13.000 euros a los propietarios afectados, al centro que atendió al único perro superviviente, y a la Dirección General de Ganadería por los costes de la limpieza de los cadáveres.