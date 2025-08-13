La familia de Jony le ha dado hoy su último adiós tras haber sido asesinado de un tiro en la cabeza

El tiroteo en Las Cabezas, Sevilla, deja un muerto y dos heridos

Hoy se entierra a Jony, el hombre que fue asesinado de un tiro en la cabeza la semana pasada en Las Cabezas de San Juan, en Sevilla. Los hechos ocurrieron en una hamburguesería en la que la víctima estaba cenando con su mujer y su hijo. Tras ser detenido, el pistolero se excusó asegurando que el joven asesinado había tenido una relación a través de las redes sociales con su mujer.

El presunto asesino y Jony estaban en la hamburguesería con sus parejas en la madrugada del pasado viernes. Al parecer, ellas empezaron a discutir, aparentemente porque Jony habría tenido un tonteo por redes sociales con la pareja del asesino. La familia de Jony desmiente esto de forma tajante.

En medio de la discusión, el presunto asesino habría salido del establecimiento para volver después y disparar tanto a Jony como a dos de sus familiares, Miguel y Benito, con los que ‘Vamos a ver’ ha podido hablar en directo. Horas más tarde, el pistolero confesó lo ocurrido y fue detenido, junto a su pareja, a la que se acusa de haber tratado de ocultar el arma.

La hermana de Jony niega el tonteo entre su hermano y la mujer del asesino

La familia de Jony le ha despedido este miércoles por la mañana. Tenía 30 años y deja tres hijos huérfanos. Benito, padre de Jony y que también recibió un disparo, ha hablado en directo sobre lo ocurrido: “Mi hijo vio que iba a atropellar a su hijo, que se lanzó con el coche para matarlo, y me llamó. Nos presentamos allí y se lio el notas a pegar tiros”.

La familia afirma que Jony no conocía de nada al presunto asesino y niegan que tuviera ningún tonteo con la mujer del pistolero. “Lo negamos tajantemente (…) Mi hermano no tenía nada con ella. Fue solo por mirar en la dirección que ella estaba”, asegura Yasmina, hermana de Jony.

La familia, absolutamente destrozada, le ha dado el último adiós hoy a Jony. Aseguran que les han destrozado la vida y piden justicia.