'Vamos a ver' habla con el padre del joven apuñalado en el corazón

Prision para el presunto autor del homicidio de un vecino de Viloria, de 34 años

Compartir







En Viloria (Álava), un joven de 34 años llamado Joseba ha sido apuñalado con un objeto punzante, que probablemente sea un destornillador, de manera muy certera en el corazón con la intención de causarle la muerte. Horas después, la Ertzaintza detuvo al sospechoso, que es el actual novio de la expareja de Joseba, en lo que parece ser un triángulo amoroso con un desenlace mortal.

Joseba perdió la vida la noche del domingo. El detenido y su pareja se acercaron a Viloria, donde vivía la víctima, y allí ocurrieron los hechos. Presuntamente, el detenido le clavó un destornillador en el pecho. Un familiar alertó a la policía, que se desplazó rápidamente al lugar junto a una ambulancia, pero no pudieron hacer nada por salvar la vida del joven.

La principal hipótesis es que todo surgió a raíz de un ataque de celos por parte del presunto autor de los hechos hacia la víctima.

Un equipo de 'Vamos a ver' se ha desplazado hasta Viloria para hablar con la familia de la víctima. El padre explica: "Venía con una novia o la pareja y el hijo de la pareja". Sobre si su hijo tuvo una relación con la mujer que acompañaba al detenido, comenta: "Estuvo, no sé si tres semanas o así". Por último, respecto a los motivos del asesinato, asegura: "No sabemos nada, solamente eso, que le llamó ella por teléfono: 'Vente para la carretera', y fue para la carretera, pero no sé si tenía motivos o no".

El alcalde de Viloria: "Un shock tremendo"

Además, 'Vamos a ver' ha podido hablar con el alcalde de la zona, que describe cómo están viviendo esta situación: "Con mucha conmoción en el municipio y, de primeras, un shock tremendo. Ayer se volcó toda la ciudadanía a la calle en la concentración que hicimos para condenar los hechos. Fue un acto muy emotivo; también vinieron los padres del difunto Joseba para mostrarles nuestro mayor apoyo y respeto".