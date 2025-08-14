'Vamos a ver' habla con una de las okupas vecina del presunto autor de la violación de la menor

'Vamos a ver' consigue el compromiso de una okupa de abandonar la vivienda de Pedro: "Me voy a marchar. No sabía que la había comprado”

Una menor de 15 años denunció haber sido víctima de una agresión sexual por parte de un hombre que vive en un edificio okupado cercano al centro de Huelva. El hombre la convenció para que se acercara al portal del inmueble y, cuando estuvo cerca, la sujetó, le quitó el teléfono móvil y la metió en una habitación a la que cerró con candado. Allí sufrió la presunta agresión sexual.

Los vecinos del barrio llevaban tiempo denunciando que la situación se estaba volviendo insostenible.

Un equipo de 'Vamos a ver' se trasladó hasta la zona para hablar con los vecinos, aunque muchos se mostraron reacios a hacerlo por miedo, y a los okupas les molestaba la presencia de los reporteros. Sin embargo, pudieron entrevistar a Ana, una de las vecinas okupas del edificio conflictivo, quien se refirió a la agresión sexual sufrida por la menor: "Yo me enteré hace poco, ese día ni siquiera estaba aquí. Lo que puedo decir es que la persona que supuestamente cometió la agresión ya no se encuentra aquí, está presa. Él vivía en el tercero."

Sobre la situación del barrio, Ana comenta: "Algunos okupas son conflictivos, aquí hay de todo tipo de personas. A veces la policía tiene que intervenir, y yo misma he tenido que llamar en varias ocasiones por peleas. Hay bastante conflicto, la verdad."

Acerca del detenido, añade: "Yo lo conozco, es marroquí y lleva un tiempo viviendo aquí. Yo nunca he tenido problemas con él. Según lo que cuentan, ese día se fue a buscar agua, se encontró con la chica y, por lo que parece, ella vino voluntariamente. Una vez dentro, la situación se complicó."