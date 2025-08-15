Raúl Esteban, jefe de bomberos de Alcorcón, alerta que el pasto alto y tormentas secas multiplican los incendios este verano

Los incendios en España este viernes 15 de agosto

El fuego avanza implacable, devorando bosques y pueblos, desafiando la resistencia de quienes se niegan a abandonar sus hogares. En un escenario donde la naturaleza se desata con furia, la valentía choca con la realidad implacable del incendio. España arde, y en medio de esta tragedia, las voces expertas advierten sobre los riesgos de la terquedad y la importancia de la obediencia para salvar vidas.

Muchas personas se resisten a abandonar sus pueblos ante los incendios en España. Es algo que hemos visto en Galicia, Extremadura o Castilla y León. Para entender mejor esta compleja situación, 'Informativos Telecinco' ha consultado a Raúl Esteban, jefe de bomberos de Alcorcón en Madrid, quien ofrece una visión clara y contundente sobre cómo debemos actuar.

Lo primero a destacar es que es vital en estos casos seguir las instrucciones de las autoridades, como confirma el experto: "Importante y obligatorio. La ley del Sistema Nacional de Protección Civil en su artículo 28, ya te obliga a que hagas caso a las autoridades, y si tenemos que entrar a rescatarte, se te puede aplicar el Código Penal en su artículo 196, por lo tanto es obligatorio", dice Esteban.

"Si intentamos cruzar una ladera cuando hay llamas podemos perder la vida dentro del vehículo"

Ante el avance del fuego, muchos intentan proteger sus hogares con los recursos que tienen a mano, como cubos, ramas o mangueras domésticas. Sin embargo, esta determinación puede convertirse en una temeridad cuando las llamas son de gran magnitud. Raúl Esteban aclara cuándo esta lucha es ya inútil y peligrosa: "Cuando tenemos un conato de incendio nos sirven las ramas, nos sirve esa manguera del jardín, pero cuando tenemos un incendio forestal de estas envergaduras y tan virulento, hay que tener en cuenta que nosotros llevamos surtidores de agua que están están disparando entre en torno a a entre 200 y 400 litros por minuto. Una manguera de un jardín tiene entre 15 y 25 litros por minuto, por lo tanto, nunca va a ser efectiva. Siempre lo que aconsejamos es refrescar mucho antes todo tu jardín, toda tu casa, toda tu fachada. Y bueno, cerrar ventanas, cerrar persianas y meterte dentro de tu casa", comenta el jefe de bomberos de Alcorcón.

Los incendios no solo afectan a las zonas rurales, también complican la circulación en las carreteras, donde la curiosidad puede ser mortal. Muchos conductores quedan atrapados o intentan cruzar zonas incendiadas sin saber el riesgo que esto supone. Raúl Esteban advierte con firmeza qué hacer ante esta situación: "Principalmente dar la vuelta y retroceder el camino realizado, deshacerlo y venirnos a otro sitio más seguro. Si intentamos cruzar una ladera, si estamos en un puerto, y vemos el fuego en nuestra parte derecha, es muy fácil que nos salte a la otra ladera, nos coja en medio y, aunque intentamos atravesar las llamas, cualquier parte del coche se va a recalentar, va a parar el vehículo y podemos perder la vida dentro del vehículo", señala Esteban.

Con tres décadas al servicio como bombero, Raúl tiene una perspectiva profunda y dolorosa sobre lo que está ocurriendo. Su experiencia le permite describir la magnitud de la tragedia y las causas que han hecho que este verano sea especialmente devastador: "Pues tremenda y de mucha desolación. Es verdad que a cualquier lugareño que le hubiéramos preguntado esta primavera ya todo el mundo decía que cuidado este año, porque el pasto estaba muy alto y porque los fuegos forestales iban a ser muy importantes y así lo estamos viendo. Si a esto le sumamos la cantidad de tormentas secas que estamos teniendo, que no dejan caer el agua, porque la evaporan antes de llegar al suelo y producen muchísimos rayos, que casi todos ellos tocan suelo, pues evidentemente tenemos esta diversidad de fuegos a nivel nacional".