Celia Molina 15 AGO 2025 - 12:13h.

La modelo ha fallecido a los 30 años, tras una larga hospitalización después de sufrir un accidente de tráfico junto a su marido

La Organización del certamen de Miss Universo ha sido la encargada de comunicar la prematura muerte de Kseniya Alexandrova, elegida Miss Universo Rusia en el año 2017. Con tan solo 23 años despuntó en el mundo de la moda y ha sido a sus 30 cuando ha fallecido en un fatídico accidente de tráfico. Así lo ha trasmitido la entidad a través de sus redes sociales, sin haber entrado en detalles de las causas directas de la muerte de la modelo:

"La Organización Miss Universo expresa su más sentido pésame a la familia, los amigos y todas las personas cuyas vidas fueron tocadas por la luz de Miss Universo Rusia 2017, Kseniya Alexandrova. Su elegancia, belleza y espíritu dejaron una huella imborrable en la familia Miss Universo y más allá. Que su recuerdo siga inspirando bondad, fortaleza y amor en todos aquellos que tuvieron la suerte de conocerla", han dicho, junto a un vídeo de sus mejores fotos y grabaciones.

Un alce se cruzó con su vehículo

Aunque la organización no ha informado sobre los motivos de tan trágico fallecimiento, los medios locales de Rusia aseguran que Alexandrova sufrió un accidente de coche junto a su marido, con el que se había casado hace apenas cinco meses, mientras circulaban por la región de Tver, al oeste del país. Un alce se habría cruzado repentinamente en su camino, provocando un choque que dejó heridos a ambos pasajeros. Los servicios de emergencia acudieron inmediatamente al lugar del siniestro y, en 15 minutos, la pareja fue atendida por los sanitarios. El marido de la modelo sufrió una herida en la cabeza y ella presentaba un "lesión craneoencefálica abierta", según la prensa rusa.

Kseniya fue ingresada primero en un hospital de Rzhev y más tarde trasladada al Instituto Sklifosovsky en Moscú, debido a la gravedad de su estado. Su lesión derivó en una meningitis y ésta en una sepsis sanguínea, por las que acabó perdiendo la vida. Ella misma recordaba hace pocos días lo "feliz" que fue en su boda, con un mensaje en el que daba a las gracias a todos los que la acompañaron en un día tan importante: "Nunca pensé que un evento pudiera sonar dentro durante tanto tiempo. Recuerdo cada segundo y parece que todavía estoy experimentando aquel torbellino de emociones. Hubo tanto amor, alegría y sentimientos sinceros que el corazón sigue llenos de ellos", decía. Sobre el estado actual de su marido, no ha trascendido aún ninguna noticia.