Última hora de los incendios en España | Desalojados campin, chalés y los pueblos más altos del Lago de Sanabria, en Zamora

España continúa sumida en una oleada de incendios sin precedentes. Las llamas se han cobrado ya cuatro víctimas mortales, –la última la de un bombero forestal que participaba en los trabajos de extinción de un incendio en Yeres, León–, y continúan avanzando y propagándose por la Península. La mayor preocupación se centra en estos momentos en Ourense, Zamora, León y Cáceres, donde el fuego no deja de arrasar superficie, amenazando a miles de afectados y provocando multitud de evacuaciones por la proximidad a las viviendas de distintos focos activos.

El mapa de los incendios en España dibuja un panorama desolador, con el oeste y noroeste peninsular acusando el avance de unas llamas que han encontrado los ingredientes perfectos para su rápida expansión: altísimas temperaturas, una densa vegetación y unas poderosas rachas de viento que no han dejado de impulsarlas.

Extremadura y el incendio de Jarilla, con un perímetro de 130 kilómetros

En la provincia de Cáceres, el fuego que se inició en Jarilla tiene ya un perímetro de 130 kilómetros y avanza del Valle del Ambroz al Valle del Jerte provocando evacuaciones aisladas.

Aunque quienes participan en las labores de extinción por primera vez en siete días han pasado de defenderse del fuego a atacarlo en algunos puntos, vigilan su comportamiento impredecible.

Mientras unos han podido regresar a sus casas, otros, sin embargo, tienen que marcharse entre la desolación y la incertidumbre.

En el municipio de Hervás, 4.000 habitantes se han visto obligados al confinamiento ante el denso humo, que también está causando estragos en múltiples núcleos poblacionales.

El incendio, con vida propia, ha sufrido grandes reactivaciones y es controlado muy de cerca también desde el aire. El flanco norte avanza descontrolado y ya se encuentra en Castilla y León.

Castilla y León, con 30 focos activos

Precisamente, en Castilla y León son una treintena los focos que permanecen activos. Durante los trabajos en uno de ellos, en el fuego declarado en Yeres y Llamas de Cabrea, falleció la última víctima registrada en esta oleada de incendios: un bombero forestal de 57 años, oriundo de Ourense, pero procedente de la brigada de Bayubas de Abajo, en Soria, donde se había aficado desde hacía ya más de tres décadas.

El fallecido, que conducía una autobomba, sufrió un accidente cuando “el convoy en el que se integraba su vehículo se estaba retirando del incendio para descansar por una pista forestal de fuerte pendiente en la zona de Espinoso de Compludo”.

Según ha precisado la Junta de Castilla y León, por alguna causa que se desconoce, el vehículo se aproximó al talud y volcó, cayendo por una ladera de fuerte desarrollo”

Los incendios en la comunidad autónoma siguen avanzando y uno de ellos ha llegado con fuerza hasta la provincia de Palencia arrasando varias casas de San Pedro de Cansoles.

Por su parte, junto a Ávila y León, Zamora está sufriendo también con gran dureza los estragos del fuego. En Lago de Sanabria se han desalojado campings, chalés y los pueblos de San Martín de Castañeda y Vigo de Sanabria ante el avance del incendio de Porto de Sanabria, que continúa “muy activo” debido a las ráfagas de viento muy cambiantes y con rachas de hasta 80 kilómetros por hora.

Las llamas amenazan también Picos de Europa y alcanzan a Cantabria

De igual modo, las llamas amenazan también a los Picos de Europa y alcanzan a Cantabria, con decenas de pueblos desalojados.

Los efectivos autonómicos continúan trabajando en labores preventivas en las áreas limítrofes con León y Palencia, y también colaboran con trabajos de extinción en los terrenos colindantes de ambas provincias castellanas.

Tras hacer un balance de situación a primera hora de este lunes, el Gobierno de Cantabria mantiene activo el nivel 2 del Plan Territorial de Emergencias de Cantabria (PLATERCANT) y operativos el Centro de Coordinación Operativa (CECOP) y el Puesto de Mando Avanzado (PMA) para coordinar los trabajos de contención y seguir la evolución tanto del fuego como de la meteorología.

El Ejecutivo ha detallado en un comunicado que en la zona de Remoña, territorio leonés, los efectivos cántabros, en colaboración con el operativo de extinción de Castilla y León, están efectuando un cortafuegos con un tractor de cadenas para evitar la propagación del incendio si se acercara a terreno cántabro de nuevo.

Los incendios arrasan casi 63.000 hectáreas en Galicia

Por su parte, en Galicia las llamas han arrasado ya casi 63.000 hectáreas, concentrándose en estos momentos los peores incendios en Ourense.

Con temperaturas por encima de los 30 grados y también importantes rachas de viento, las labores de extinción continúan siendo muy complicadas y desde la Xunta de Galicia su presidente, Alfonso Rueda, ha anunciado un refuerzo de 200 militares más para apoyar los trabajos en los puntos afectados.

“En 75 años que tengo, de verdad, os lo digo en serio, no lo he vivido jamás”, cuenta una afectada por los incendios, relatando una sensación que se multiplica entre los vecinos ourensanos.

El fuego sigue devorando hectáreas y preocupa especialmente el flanco norte, que se acerca en dirección a la sierra del Caurel. Su avance está provocando evacuaciones constantes.

En estos momentos hay una decena de fuegos activos en la provincia y el viento está provocando que algunos fuegos se reactiven, cambiando por momentos la situación, que ha forzado a múltiples evacuaciones, cortes de carreteras y también de la red de transporte ferroviaria, con el AVE de Madrid a Ourense sufriendo paralizaciones.