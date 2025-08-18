Un hombre de 64 años ha fallecido al ahogarse en una piscina de una urbanización en Alicante

Un hombre de 64 años ha muerto ahogado este lunes en la piscina de una urbanización en Alicante, según ha informado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).

En concreto, sobre las 12:50 horas ha recibido el aviso por ahogamiento, tras lo que ha movilizado una ambulancia del Servicio de Ayuda Médica Urgente (SAMU). El equipo médico ha realizado las maniobras de reanimación cardiopulmonar y otras técnicas de estabilización al varón, pero no ha respondido y ha acabado confirmando su fallecimiento. La autopsia revelará las causas.

Desde el CICU han recordado que en la web del Servicio de Emergencias Sanitarias de la Conselleria de Sanidad https://ses.san.gva.es/es/consells se pueden consultar, entre otros, los consejos para prevenir ahogamientos.

Otro ahogamiento en Zumaia

El cuerpo sin vida de un hombre ha sido encontrado la mañana de este lunes 18, en la ría de Zumaia, tal y como ha confirmado el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco. El hallazgo se ha producido a primera hora junto al faro de la localidad guipuzcoana. Se desconocen, por el momento, las causas que han rodeado esta muerte.

Al parecer, ha sido un ciudadano el que, unos minutos antes de las diez de la mañana, se ha percatado de la presencia de un cadáver en el agua y ha alertado a los servicios de emergencias.