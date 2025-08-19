El análisis de casi 400.000 artículos en WeChat muestra que no todas las emociones influyen igual en la propagación de contenidos

Ansiedad, amor y sorpresa impulsan la viralidad, mientras que ira, tristeza y alegría tienden a reducirla

Un estudio de la Universidad de Texas en Austin (EEUU) revela que no todas las emociones tienen el mismo efecto a la hora de conseguir que una publicación se vuelva viral. Algunas, como la ansiedad, el amor o la sorpresa, favorecen la difusión, mientras que otras, como la ira, la tristeza o incluso la alegría, la ralentizan.

Las emociones positivas como el amor y la alegría parecen estar relacionadas, al igual que la ansiedad y la ira. Sin embargo, en el entorno digital, esas emociones que parecen similares generan respuestas muy distintas en cuanto al nivel de interacción y propagación.

Emociones con más impacto

Según la investigación de Yifan Yu, profesor adjunto en Texas McCombs, “algunas emociones, como la ansiedad y el amor, ayudan a que el contenido se vuelva viral, mientras que otras, como la ira o la tristeza, tienden a ralentizar las cosas”. El trabajo, publicado en la revista Information Systems Research, también muestra cómo distintas franjas de edad o grupos sociales reaccionan de manera diferente ante los mensajes emocionales.

Un análisis masivo de publicaciones

Junto con Shan Huang (Universidad de Hong Kong), Yuchen Liu (Universidad de Florida) y Yong Tan (Universidad de Washington), Yu examinó 387.486 artículos compartidos por casi siete millones de usuarios en WeChat, una de las mayores redes sociales del mundo. Para ello, aplicaron un léxico con palabras vinculadas a ocho emociones y analizaron el alcance y velocidad de propagación de los contenidos.

Diferencias según edad y entorno social

El estudio concluye que ansiedad, amor y sorpresa tienen efectos positivos en la viralidad, mientras que ira, tristeza y alegría la frenan. También se detectaron diferencias generacionales: las personas mayores comparten con más frecuencia contenidos que expresan ira o ansiedad, mientras que los jóvenes se inclinan hacia mensajes que transmiten disgusto.

A su vez, los usuarios con una red social amplia difunden más artículos cargados de amor, ansiedad, anticipación o disgusto; quienes tienen menos contactos tienden a propagar publicaciones con sorpresa o ira.

Efectos opuestos de emociones similares

Una de las conclusiones más llamativas, según Yu, es “cómo emociones similares pueden tener efectos totalmente opuestos en cómo se difunde el contenido”. Aunque tanto la ansiedad como la ira son negativas, la primera se comparte más, porque “requiere más tiempo y reflexión”, mientras que la ira se percibe como “reactiva o irracional”.

En palabras del investigador, “no solo importa si una emoción es positiva o negativa. Sino el tipo específico de emoción y lo que transmite al lector”.

Mayor seguridad en redes sociales

Yu considera que estos hallazgos pueden servir tanto a creadores de contenido como a plataformas para moderar mejor el uso del lenguaje emocional. “Usando nuestros modelos, las plataformas pueden detectar contenido con una expresión emocional excesiva y anticipar su probable patrón de difusión, lo que permite intervenciones oportunas”, asegura.

En última instancia, cree que su investigación "puede ayudar a que las redes sociales sean más seguras al ayudar a las plataformas a detectar mejor el contenido potencialmente dañino desde el principio y al respaldar políticas más matizadas, basadas en datos y efectivas".