Admite que estamos totalmente enganchados a las redes sociales, si bien apunta que actualmente es imposible conocer las consecuencias de su empleo puesto que no hay estudios longitudinales, en el largo plazo, que hoy en día no disponemos porque estas aplicaciones son recientes .

Es conocido por todos los problemas que pueden derivarse de un mal uso de las mismas, como la adicción a las mismas, o bien problemas de salud mental. Además, subraya Roura que todos contamos con estos mecanismos de recompensa , como antes mencionábamos, y que pueden afectarnos especialmente en la adolescencia: "Los adolescentes son más vulnerables a las redes sociales porque son muy sensibles a la motivación de las mismas, pero no cuentan con esos mecanismos cerebrales para demorar esas gratificaciones , por esto también son más vulnerables ante el consumo de drogas".

Sobre si habría otras consecuencias a nivel cerebral, dice este psicólogo que todavía no podemos saberlo a largo plazo porque, tal y como insiste, faltan estudios longitudinales, realizados con el paso de tiempo. "No se sabe el efecto a nivel cognitivo de un uso sostenido de las redes sociales. A nivel inmediato sí se sabe sobre la atención, y el simple hecho de bloquear los datos del móvil y saber que no te llega internet aporta mejoras en la atención de la productividad de la persona y en las quejas psicológicas de la persona", prosigue Nacho Roura.