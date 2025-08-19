Los incendios han arrasado lo equivalente a toda la isla de Mallorca, según los datos de Copernicus

Última hora de los incendios en España | Mantienen las evacuaciones en la zona del Valle del Jerte por el peligro del fuego en Jarilla

Las detenciones por los incendios que están arrasando gran parte de España están aumentando, algunos son por fuegos intencionados, pero otros por negligencias.

Cuatro personas más fueron detenidas el fin de semana por incendios forestales, lo que eleva las detenciones a un total de 32 desde el pasado 1 de junio y hasta la medianoche del pasado domingo, según ha informado el Ministerio del Interior.

Además, el número de investigados por los fuegos asciende a 93, según los datos trasladados en la reunión mantenida este martes por el Comité Estatal de Coordinación (Cecod) contra los incendios.

La Policía Nacional ha detenido a nueve personas y ha investigado a otras ocho, mientras la Guardia Civil ha arrestado a 23 personas y ha investigado a 85.

En total, 32 personas han sido detenidas desde el pasado 1 de junio, en medio de la ola de incendios que calcina grandes áreas del país y que han quemado 382.607 hectáreas, el equivalente a toda la isla de Mallorca, según los datos que arroja el programa europeo Copernicus.

En las últimas horas ha trascendido la detención de un vecino de Petín (Ourense), detenido por prender sin autorización un fuego para crear un cortafuegos, y al que han defendido sus vecinos y ha sido puesto en libertad ya que argumentaba que era para salvar al pueblo.

También la declaración ante la Guardia Civil de una octogenaria como presunta autora de varios conatos de incendio en Celanova (Ourense).

Penas de prisión

Las penas pueden ir desde los 10 a 20 años de prisión y una multa de 12 a 24 meses. Estos incendios intencionados tienen motivaciones diferentes. Sabemos que el de Aliseda, en Cáceres ha sido por motivos económicos, el de Mombeltrán, en Ávila, fue por una cuestión profesional.