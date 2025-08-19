El riesgo de incendios continúa siendo alto: advierten sobre acciones imprudentes como barbacoas o fuegos artificiales
El 24% de los incendios es intencionado y el 41% se producen por negligencias
Última hora de los incendios en España: el fuego arrasa 350.000 hectáreas, casi medio millón de campos de fútbol
La ola de calor ha terminado, pero Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) pide que no nos relajemos. Aunque mejoren las condiciones es agosto, por lo que las temperaturas no tienen que ser necesariamente bajas y, además, sigue el riesgo de incendios, tal y como recuerda en el vídeo Ana Verdejo.
Aunque la ola de calor ha llegado a su fin, hasta el 30 de septiembre seguimos en riesgo alto de incendios forestales y en muchos de ellos está detrás la mano del hombre. El 24% de los fuegos es intencionado y el 41% se producen por negligencias.
Por ejemplo, en Navarra, la Policía Foral ha denunciado a dos grupos de personas y ha realizado un informe con otro por hacer barbacoas en lugares naturales como Cortes, Goizueta y Lekunberri cuando la comunidad se encuentra en riesgo extremo de incendios.
Quema de rastrojos o lanzamiento de fuegos artificiales
Asimismo, la quema de rastrojos de forma ilegal o un uso indebido de la pirotecnia pueden ocasionar incendios. Precisamente, el alcalde de Jaraíz de la Vera, en Cáceres, Luis Miguel Núñez, ha recibido una oleada de críticas por no suspender los fuegos artificiales de las Fiestas del Tabaco y el Pimiento mientras la provincia arde.
También en Ourense han pedido la dimisión de la teniente de alcalde y diputada provincial, Susana Rodríguez (PSdeG), por permitir el lanzamiento de fuegos artificiales durante la boda de su hija en mitad de la ola de incendios que arrasa Galicia.
Todas estas acciones son imprudentes y pueden acarrear gravísimas consecuencias.