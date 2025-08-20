El llanto de Manoli tras perder su casa en los incendios de Galicia: "Solo pude sacar la sopera de mis padres"

Muchas aldeas en Galicia están siendo arrasadas por las llamas

España no para de arder: Galicia, CyL y Extremadura siguen en tensión y hay más de 20 incendios activos de nivel 2 de gravedad

El fuego se expande por España. Galicia, Extremadura, Castilla y León y Asturias son las comunidades más afectadas por la ola de incendios forestales. En Galicia, el fuego ha quemado más superficie que en toda su historia, hay más de 51.220 hectáreas calcinadas, la mayoría en la provincia de Ourense que mantiene vigente la situación 2. El fuego no solo ha arrasado con todo el paisaje sino con aldeas enteras.

Un equipo de 'Vamos a ver' se ha trasladado hasta Cernego, en Ourense, para hablar con los vecinos afectados por los incendios. David ha perdido su casa y describe la devastación: "Esto es desolador. Has pasado aquí toda tu vida, desde pequeño, y de repente lo pierdes todo. Ahora solo piensas en qué va a pasar, en qué vamos a hacer. Es terrible".

El programa también ha podido hablar con María y su madre, Manoli, que han perdido su vivienda junto con las de toda su calle. María cuenta el difícil momento que atraviesan: "Es muy duro, porque no es solo la casa de mi madre, también la de mis tíos… es toda la calle donde nos hemos criado".

María denuncia además la falta de prevención e inversión frente al fuego: "Sale más caro reconstruir todo esto que invertir en invierno. El fuego no se apaga en verano con miles de personas jugándose la vida; son los voluntarios los que están salvando las aldeas".

En cuanto a la reconstrucción, insiste en que las familias no pueden afrontarlo solas: "Ellos no pueden reconstruir nada, su vivienda estaba aquí. Los que tienen que venir a ayudar son los medios oficiales, no solo el Concello, porque no da abasto. Tienen que venir de otros sitios. La gente mayor, muchos octogenarios, no pueden hacer nada más, bastante es el sufrimiento que ya soportan".

Por su parte, Manoli, muy emocionada, sostenía entre sus manos lo único que pudo rescatar de su hogar: "He perdido mucha ropa. Lo único que pude sacar fue la sopera de mis padres y, gracias a que regresé, a por los auriculares de mi marido, que nos los habíamos dejado. Si no, no salvamos nada. Esto es lo único que tengo de mi casa. Teníamos una foto de toda la familia y tampoco la pudimos coger".