Tuvieron que marcharse obligados por la proximidad de las llamas y al regresar se encontraron un pueblo arrasado, con calles llenas de ceniza y escombros

Última hora de los incendios en España | Fernández Mañueco dará 500 euros por familia evacuada y 185.000 por casa destruida

Compartir







El desastre natural provocado por los incendios en España continúa con 20 fuegos todavía activos y en nivel 2 por suponer un riesgo para la población. Pese a la bajada de las temperaturas tras una interminable ola de calor, las llamas no terminan de dar tregua y ahondan en el drama humano de los vecinos afectados, muchos de los cuales tienen ante sí un panorama desolador, con pueblos irreconocibles y casi totalmente destruidos por el fuego. Muchos de ellos, desolados, lo han perdido todo.

Ejemplo de ello es Lusio, en el municipio de Oencia, León, donde nuestra compañera Noemí Bautista, tal como se aprecia en el vídeo, relata la tristeza de los residentes al encontrar todo destruido.

PUEDE INTERESARTE Casi nueve de cada 10 localidades afectadas por los incendios en España sufren la despoblación

Ante nuestras cámaras, han explicado que les obligaron a irse cuando las llamas quemaban los montes de alrededor. Los vecinos estaban intentando desbrozar y regar alrededor de sus casas. Sin embargo, obedecieron asustados por el humo. Al regresar, se encontraron un pueblo arrasado, con calles llenas de ceniza, escombros y árboles calcinados.

La desolación de los vecinos al encontrar todo arrasado por los incendios

“No se reconoce. No es el pueblo”, lamentan, apreciando las ruinas dejadas por las llamas sobre la memoria de generaciones enteras.

“Nosotros tenemos aquí todas nuestras raíces y todo… y nos hemos quedado sin nada. Sin nada”, lamenta una afectada entre lágrimas.

Las llamas dejan una herida difícil de curar, con numerosos recuerdos arrebatados y arrasados. “Yo he perdido la casa de mis padres y ahí lo teníamos todo”, nos cuenta otra vecina, también sin poder contener el llanto.

PUEDE INTERESARTE Cómo actuar si te sorprende un incendio forestal: las claves de un bombero para escapar a tiempo

“La rabia está conmigo misma porque yo creo que teníamos que haber hecho todos más”, lamenta otra afectada.

El incendio en el pueblo ha arrebatado parte del recuerdo de la vida de sus familias, y también de las suyas: “Esta es la casa de nuestros padres, que han fallecido. Teníamos todos sus recuerdos”, relata Silvia, quien ante las cámaras de Informativos Telecinco recuerda lo que vivió el pasado sábado, cuando una nube de humo negro invadió el pueblo.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

“Era horrible, como un apocalipsis. ‘Dijimos, ostras, nos tenemos que ir. ¿Yo que hago aquí con mi bebé, con una niña pequeña?”, explica.

Como ella, Susana, otra de las vecinas que tuvo que marcharse ante el asedio del fugo, entró justo antes en la iglesia del pueblo para rescatar la imagen de la virgen: “Pensé, si arde la iglesia… que quede algo del pueblo; algo que ha estado siempre”.

Su casa, no obstante, ha resistido al fuego en un pueblo donde solo quedan las ruinas y el dolor de lo irrecuperable y de haberse sentido “abandonados”.