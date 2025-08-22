Celia Molina 22 AGO 2025 - 14:45h.

People publica la declaración que hizo la influencer en el Tribunal Superior de Arizona tras la muerte de su hijo de tres años, Trigg

Muere el hijo de tres años de una influencer estadounidense tras sufrir un accidente en su piscina particular

El pasado mes de mayo, el mundo entero se conmocionó con la noticia de la muerte del pequeño Trigg, hijo primogénito de la influencer estadounidense Emilie Kiser. Tan sólo tenía 3 años y acababa de tener un hermano, cuando fue encontrado ahogado en la piscina de la casa particular de la familia. El niño fue ingresado en estado crítico pero, tras varios días luchando por su vida, finalmente, murió. Desde aquel trágico 18 de mayo, la influencer no ha querido pronunciarse públicamente sobre tan dura pérdida. Es más, pidió que su declaración judicial permaneciese en privado temporalmente y el tribunal falló a su favor. También lo hizo después, cuando pidió una ampliación.

Ahora, sin embargo, la transcripción de sus palabras ya son de carácter público y la revista People ha tenido acceso al documento. Kiser comenzó la declaración reiterando la "devastación" que ella y su familia experimentaron tras la muerte de Trigg, "seis días después de que fuera hospitalizado". Frente al juez, Emilie calificó la tragedia como "el suceso más grave y emotivo que ha vivido jamás". Continuó diciendo que ella y su marido, Brady, estaban "muy preocupados por la divulgación de información específica" y por su "capacidad para empezar siquiera a recuperarse" del fatal accidente y que, por eso, pidió asilo judicial. Debido a su fama en la red, temía alimentar los "motivos enfermizos" de extraños que buscasen obtener imágenes sobre el ahogamiento.

Su marido le perdió de vista mientras cuidaba del bebé

El fragmento más impactante es la parte en la que reconoce que no se encontraba en su vivienda cuando todo pasó: "No estaba en casa cuando ocurrió. Siempre me arrepentiré de esa decisión, entre muchas otras", afirmó, sin especificar dónde se encontraba. Su marido sí estaba en la casa, aunque perdió de vista a Trigg mientras cuidaba de su recién nacido, Theodore. En principio, Brady dijo que no le vió durante "tres o cinco minutos antes" de encontrarlo en la piscina, pero el informe del Departamento de Policía de Chandler, publicado posteriormente, tiene pruebas videográficas de que Trigg "estuvo en el patio trasero sin supervisión durante más de 9 minutos y en el agua durante unos 7 de esos minutos". Por ello, el padre del menor fallecido podría ser investigado por maltrato infantil.

A la espera de saber si la imputación se hace realidad, esta creadora de contenido, que tiene 4,1 millones de seguidores en TikTok, insta a que todo el mundo recuerde a su hijo como ella lo mostró: "Nada de lo que hemos compartido como parte de mi profesión ha representado ni ha tenido la intención de mostrar otra cosa que no sea el amor profundo y adorador dentro de nuestra familia. Así es como debe permanecer para siempre en mi mente y en la mente de todos los demás", concluyó.