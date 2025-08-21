Simon Helly, un joven francés de 21 años, desapareció el 6 de agosto en Monléon-Magnoac, en los Altos Pirineos

El testimonio del joven francés que corrió 45 minutos para socorrer a los españoles alcanzados por un rayo en los Pirineos

Simon Helly, un joven francés de 21 años y vecino de Moulins, en la región de Allier, desapareció el pasado 6 de agosto en el pequeño pueblo de Monléon-Magnoac, en los Altos Pirineos. Hasta allí se desplazó con su madre para pasar unos días de vacaciones y poder despejarse tras unos tiempos académicos complicados. Todo parecía estar bien, pero su rastro se perdió de repente en la mañana de aquel miércoles. La gendarmería de Tarbes pide a la ciudadanía mucha atención tanto en la zona como en España, ya que pudo cruzar la frontera.

Fabienne Sabarros, la madre del joven, ha querido dar detalles de la desapariciones a medios locales, como 'La Dépêche', para tratar de encontrarle. Según Fabiene, llegó hasta Monléon-Magnoac con sus dos hijos porque es un pueblo que "conocen desde pequeños". "Llegamos a última hora del martes 5 de agosto. A la mañana siguiente, le dije a Simon que iba a dar un paseo sobre las 11:30 horas y le pregunté si podía reservar una mesa para comer en el bistró del pueblo. Me dijo que se encargaría de ello", explica la progenitora.

Cuando la madre regresó de dar un paseo, sobre las 13:00 horas, Simon no estaba. Al principio pensó que "había salido a pasear" también, pero comenzaron a pasar las horas sin que su hijo apareciera. El último en verle fue el primo de Fabienne sobre las 12:30 horas, pero "después de eso nada". Sobre las 14:30 horas, decidió contactar con las autoridades porque sentía que "pasaba algo raro".

¿Accidente, fuga o algo más? La misteriosa desaparición en un pueblo pirenaico

Las autoridades, desde entonces, y durante estos últimos 16 días, han realizado numerosas búsquedas en la zona. Se ha recurrido a helicópteros y a equipos caninos. De hecho, un perro siguió un rastro hasta el pueblo vecino de Gaussan y se detuvo cerca de un estanque. Los agentes exploraron ese área incluso con buzos, pero no encontraron nada. Los familiares del joven esperan que se puedan realizar más búsquedas con una cámara termográfica. La madre teme que sufriera "un accidente o un encuentro casual". Pero también, según recoge 'Le Parisien', se ha planteado que su hijo "puede estar prófugo y no quiere que lo encuentren ahora". Estaría sin agua, sin comida, sin dinero y sin batería en su teléfono.

Los medios franceses apuntan a que el joven ha tenido problemas a nivel psicológico por las dificultades académicas que ha encontrado en los últimos tiempos. En marzo, habría decidido cambiar de carrera y estudiar otro programa académico. Su madre tiene muchas dudas por su paradero, ya que también recuerda que habló con un amigo para pasar la noche el día de su desaparición: "Le dijo que no olvidase su saco de dormir".

El capitán William Im, sobre el aviso de la desaparición: "También lo distribuimos en España"

Por ahora, todo son incógnitas. No se descarta ninguna hipótesis. "Estamos haciendo lo que podemos con los recursos que tenemos. Nuestros amigos, familiares y vecinos nos están ayudando. La policía también. Hemos pegado carteles hasta Saint-Lary. Estamos todos juntos, con su hermano pequeño, su padre y su novia. Lo extrañamos mucho y esperamos que regrese", ha comentado Fabienne. El joven, un apasionado por la naturaleza y "bastante atlético", podría encontrarse en otra zona.

Las búsquedas iniciales in situ no arrojaron resultados. Por ello, la gendarmería hizo un llamamiento a testigos con la esperanza de recabar información. "Con el acuerdo de la fiscalía y la familia, también lo distribuimos en España", declaró el capitán William Im, segundo al mando de la compañía de gendarmería de Tarbes, recogen fuentes locales. "Recibimos varios informes, todos los cuales verificamos. Pero nada concluyente hasta la fecha", sentenció. Cabe destacar que cerca de Monléon-Magnoac, a unos 80 kilómetros, fue donde una pareja de madrileños fue alcanzada por un rayo el pasado 18 de septiembre. Si tiene alguna información sobre la desaparición de Simon Helly, o cree que puede haberse encontrado con el joven, póngase en contacto con la policía llamando al 05-62-44-55 11 o marque el 17 si se encuentra en territorio francés.