Los agentes echan en falta su teléfono móvil, su pasaporte y dos tarjetas de crédito que habría recibido días antes de desaparecer

La familia de María Matilde Muñoz, la española desaparecida en Indonesia: "Creo que saben que ha sido alguien local y no van a mover un dedo"

Los empleados del hotel Bumi Aditya, donde se alojaba María Matilde Muñoz Cazorla, la mujer de 72 años desaparecida en Lombok, Indonesia, han hallado sus pertenencias en la zona de basuras del establecimiento casi dos meses después de que se le perdiese la pista. La Policía ha certificado que los enseres encontrados pertenecen a la septuagenaria, según ha podido saber 'ABC'.

Entre los objetos encontrados se encuentran su ropa, sandalias, libros y productos de aseo personal, además de la mochila con la que viajaba. No obstante, los agentes echan en falta su teléfono móvil, su pasaporte y dos tarjetas de crédito que habría recibido días antes de desaparecer.

En una llamada para el mencionado diario, la familia de María Matilde ha pedido que "la policía española como nuestra embajada en Yakarta coordinen junto a los agentes indonesios la geolocalización de su teléfono móvil" para poder dar con el paradero de la mujer, de la que no saben nada desde el 29 de junio, cuando felicitó a su hermano.

La desaparición de María Matilde Muñoz Cazorla: ¿qué se sabe?

“Creemos que fue esa misma noche cuando desapareció”, declaró Elena Herranz, esposa de su sobrino, al diario 'Última Hora'. Ellos, su familia, pusieron la denuncia de su desaparición en la comisaría de la Policía Nacional de Alcalá de Henares días después de que una amiga de la desaparecida hiciese lo mismo en la comisaría Sant Feliu de Guixols, en Girona.

María Matilde, que era muy activa en redes y mantenía un contacto regular con su entorno, dejó de hacerlo y ninguno de ellos cree que haya desaparecido voluntariamente. Entre otras cosas, la mujer, que había llegado a la isla de Lombok en el mes de junio, esperaba encontrarse allí con unos amigos argentinos. Además, amplió la reserva de su estancia hasta el día 20 de julio.

Precisamente, las sospechas de su entorno se centran sobre el hotel Bumi Aditya, en la zona costera occidental de Senggigi. Allí, se había registrado María Matilde el 12 de junio y el día 2 de julio, indica en declaraciones a EFE Nurmala Hayati, contable del hotel, fue cuando extendió su estancia, pagándole por adelantado e indicándole que “se iba a la playa”. Ese fue el último día que la vio, aseguró en un principio. “El día 5 de julio, el personal del hotel me dijo que Matilde no había vuelto desde el 2 de julio. Le mandé un mensaje de WhatsApp pero no lo recibió”. Sin embargo, después ha quedado demostrado que esto fue el día anterior.

Un día después del mensaje, recibió una respuesta desde el teléfono de María Matilde asegurando que estaba en Laos y que iba a permanecer dos semanas allí por una urgencia. El mensaje hace saltar las alarmas de sus familiares porque está escrito de una forma en la que María Matilde nunca lo haría.

Además, Sudiaji Gare, fundador de la agencia Aer Visa Lombok, que ayudó a tramitar el visado en Indonesia a la española aseguró a EFE que la mujer “no ha salido” del país y que su permiso de estancia en el archipiélago “sigue activo”.

Por otro lado, según indica su entorno, el hotel llamó a la agencia de alquiler de motos para que se llevasen el vehículo que ella tenía contratado y rompieron el candado de la habitación de la desaparecida y entraron, según el diario 'Última Hora'.

En este sentido, la familia sospecha que podría sido una víctima de delito económico. En su habitación hallaron un sobre vacío en el que le había recibido dos tarjetas de crédito, las que ahora han encontrado entre sus pertenencias. Además, aseguran que no están recibiendo toda la información. “Por ejemplo, con las cámaras de seguridad de una mezquita que hay frente al hotel en el que desapareció, nos habrían sido de gran ayuda pero la policía indonesia dice que no grabaron nada. Creo que saben que ha sido alguien local quien le ha hecho algo y no van a mover un dedo porque viven del turismo y esto no les interesa”, denuncian al diario 'Última Hora'.

No obstante, según ha podido saber 'ABC', los agentes están interrogando al personal del hotel, que a lo largo del caso ha incurrido en contradicciones como el día de la desaparición. De hecho, durante el registro de la habitación de la mujer, estos han llevado este domingo a los agentes a una en la que no estaba alojada María Matilde.