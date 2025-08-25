La hija de Gisèle Pelicot confiesa que ya no se habla con su madre: "No me creyó"

Caroline Darian denunció que ella también podría haber sido víctima de violación en el juicio contra Dominique Pélicot

Dominique Pelicot: “Nunca debí hacer esto, voy a morir como un perro”

La hija de Gisele Pelicot, Caroline Darian, ha revelado que ya no se habla con su madre después de que esta pronunciase un polémico comentario durante el juicio contra el ‘Monstruo de Aviñón’.

Darian ha sido durante todo el proceso un pilar fundamental para su madre durante el juicio contra Dominique Pelicot, donde fue sentenciado a 20 años de cárcel por violar y organizar violaciones a su esposa.

Aunque nunca lo admitió ante un tribunal, la hija de Giséle Pelicot creía que ella también había sido objeto de abusos por parte de su padre, algo que, según afirma, su madre nunca “creyó” del todo.

Su madre le pidió que "dejara de hacer el ridículo"

Tal y como informa ‘Daily Mail’, Darian ha revelado ahora que ella y su madre no se hablan, después de una serie de comportamientos de la mujer que hicieron que Darian se sintiera como si su madre la hubiera “abandonado” durante el juicio.

En declaraciones a ‘The Telegraph’ , reveló que en varias ocasiones, Gisele le había dicho que "dejara de hacer el ridículo" en el patio exterior durante el juicio histórico, después de gritar: "¡Morirás sola como un perro en la cárcel!" cuando se dictó la sentencia de Dominique.

Darian señala que, a pesar de que apoyó a su madre durante el mediático juicio que duró varios meses en 2024, Gisèle no quería “creer ni escuchar” sus acusaciones de que también ella había sido abusada

La policía encontró imágenes de Darian desnuda

Durante la investigación sobre Dominique, la policía encontró alrededor de 20.000 imágenes y vídeos de Gisele siendo abusada en archivos en su computadora, así como fotografías de Darian desnuda y en ropa interior que no le pertenecía en un archivo eliminado llamado 'Mi hija desnuda'.

Cuando la policía le mostró ese contenido, Darian afirmó que ella no dormía en esa posición y que nunca había visto esa ropa interior. Fue a raíz de esta revelación cuando ella declaró ante el tribunal que estaba convencida de que probablemente también había sido abusada.