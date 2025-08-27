Agencia EFE 27 AGO 2025 - 13:16h.

Felipe VI y Letizia tienen se encuentran con la ganadera en su visita a Zamora

Última hora de los incendios en España: Los Reyes llegan a Lago de Sanabria, en Zamora

Una ganadera afectada por el incendio de Porto, que este miércoles se ha encontrado con los reyes en su visita Zamora y León, les trasladó previamente por carta, en un momento de desesperación, cómo era la situación de la zona y les pidió que intercedieran por ella porque "el pasto está abrasado", lo que dificulta la alimentación del ganado.

Esta ganadera de la localidad zamorana de Ribadelago, Marta Fernández, que tiene cerca de dos centenares de cabezas de ganado vacuno y equino, ha reclamado poder llevar a su ganado a una zona más limpia tras los incendios, después de que ya se le haya quemado todo el pasto de la parte alta de la sierra sanabresa.

"Lo que peligra ahora mismo es el alimento y el poder arrancar con la explotación otra vez", ha detallado a los periodistas antes de trasladar esta situación, ya en persona, a los reyes de España.

En días pasados, les envió un correo electrónico con imágenes y vídeos de cómo estaba la situación en su localidad, cuyo núcleo urbano se ha salvado de las llamas gracias a la actuación de los vecinos y los medios que intervinieron, ha asegurado.

Los Reyes, muy preocupados por los incendios en nuestro país, están visitando este miércoles Castilla y León, concretamente Zamora y León, las provincias más afectadas.

El jueves visitarán Galicia y el viernes Extremadura.