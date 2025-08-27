La Interpol investiga su paradero mediante la geolocalización de su teléfono

Encuentran las pertenencias de María Matilde Muñoz, la española desaparecida en Indonesia, en la zona de basuras del hotel donde se alojaba

María Matilde Muñoz Cazorla, de 72 años, desapareció en la isla indonesia de Lombok, hasta donde llegó en junio y donde no se le ha visto desde comienzos de julio. No consta ningún registro de su salida del país del Sudeste Asiático. La Interpol, en colaboración con la policía indonesia, trabaja en la geolocalización de su teléfono para intentar esclarecer qué pudo ocurrirle.

Los agentes localizaron parte de sus pertenencias cerca del hotel en el que se hospedaba. Entre ellas apareció un pendiente que la española llevaba siempre puesto, un hallazgo que refuerza la versión de la familia sobre una posible desaparición forzosa.

'Vamos a ver' habla en directo con Nacho, sobrino de Matilde, explicó cómo están viviendo la situación: "La información que tenemos nos llega a través de una persona que está allí y nos informa de los avances. Ya no hablamos de desaparición, porque han encontrado sus cosas junto al hotel; hablamos de un crimen".

Ana, mejor amiga de Matilde: "Ella consideraba ese hotel su segunda casa en Lombok"

El sobrino también señaló por qué la familia sospechó desde el inicio que no se trataba de una desaparición voluntaria: “Era nuestra suposición desde el principio. Ahora, al ver que faltan sus tarjetas de crédito, tenemos claro que es un crimen por robo, probablemente cometido dentro de la habitación el día uno"

Ana, la mejor amiga de Matilde, relató que la acompañaba en muchos viajes y que la mujer consideraba aquel hotel como su segunda casa: "Yo estuve con ella este año y también el pasado, ella consideraba ese hotel su segunda casa en Lombok. Ella tenía allí una caja con pertenencias que también ha desaparecido, algo muy extraño, porque no necesitaba moverla: el hotel se la guardaba de un año para otro".