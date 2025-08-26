La reconocida actriz española que protagonizó 'Yo soy la Juani' ha perdido la vida a los 42 años

Familiares y amigos darán el último adiós a Verónica Echegui en un funeral con una ceremonia íntima y sencilla

La reconocida actriz Verónica Echegui fallecía este pasado domingo 24 de agosto a los 42 años de edad. La actriz que dio vida a la Juani de Bigas Luna, ha sido despedida por sus seres queridos en una ceremonia íntima y sencilla.

'Vamos a ver' ha querido rendirle un homenaje a la actriz y lo ha hecho a través de Patricia Pardo: "Es verdad que todo el mundo se pregunta el motivo por el que ha fallecido una mujer tan joven, con solamente 42 años, pero ella pidió discreción y hay que respetar su decisión porque esa fue su última voluntad. Es verdad que puede suscitar morbo, curiosidad o interés, pero eso pertenece a la persona que se va", ha comenzado.

Patricia Pardo, tras la muerte de Verónica Echegui: "Nuestro más sentido pésame a todas las personas que la van a echar mucho de menos"

Patricia Pardo ha continuado con la despedida: "Todos en España admirábamos a la actriz, a la faceta profesional de Verónica, pero al escuchar las palabras tan sentidas, tanto cariño y admiración por parte de esas personas que están formando parte de esa última ceremonia, ayudan a dibujar y a perfilar a esa persona que se ha ido, un ser inconmensurable".

"Nuestro más sentido pésame a todas las personas que la van a echar mucho de menos, nuestro reconocimiento a su figura y luz y progreso para su alma allá donde esté", ha finalizado en directo.

Nacida como Verónica Fernández de Echegaray, su legado en cine, teatro y televisión ha marcado el panorama cultural en España.

Verónica, que mantuvo una larga relación sentimental con el también actor Álex García -con el que rompió en el verano de 2023, aunque ninguno habló nunca públicamente sobre su decisión de emprender caminos separados tras 13 años juntos- apareció en pantalla por última vez en la comedia romántica de Dani de la Orden 'A muerte'.

La actriz madrileña será recordada, además, por sus papeles en películas como 'Katmandú, un espejo en el cielo', 'El patio de mi cárcel', 'Seis puntos sobre Emma', 'Kamikazes' o 'No culpes al karma de lo que te pasa por gilipollas', además de participar en series como 'Cuéntame como pasó', 'Apaches', o 'Tres caminos'.