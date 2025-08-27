La agresión ocurrió en el domicilio de la víctima que se encontraba con la vivienda destrozada y la mujer en estado de embriaguez

A prisión un joven de 19 años por apuñalar a una mujer tras abordarla en un portal para robarle en Torrevieja, Alicante

La Policía Nacional ha detenido a una mujer por apuñalar a su pareja en el pecho tras mantener una discusión en el interior del domicilio de él, ubicado en el barrio palmesano de Son Gotleu.

Fue sobre las 22.00 horas de este martes cuando entró una llamada en el 091 alertando de que se estaba produciendo una acalorada discusión entre un hombre y una mujer y que uno de ellos había echado mano de un cuchillo.

Los agentes que se desplazaron hasta el lugar escucharon fuertes gritos provenientes de las plantas superiores de un edificio y acudieron rápidamente al domicilio, ha informado la Jefatura Superior de Policía de Baleares.

Instaron a que abrieran la puerta pero, pese a que escuchaban voces en su interior, no obtuvieron ningún tipo de respuesta. Finalmente se abrió y encontraron al hombre, morador de la vivienda, sangrando de forma abundante por el lado izquierdo de su pecho.

La mujer se encontraba alterada y en estado de embriaguez

La herida, valoraron los policías que le atendieron, había sido provocada por un objeto punzante o un cuchillo de cocina. Aunque no revestía excesiva gravedad, avisaron a los servicios sanitarios para que le trataran.

La vivienda se encontraba totalmente destrozada, con el mobiliario tirado por el suelo y un gran número de manchas y salpicaduras de sangre tanto en el recibidor como en la terraza, donde supuestamente se produjo la agresión.

La mujer, por su parte, se encontraba muy alterada y con evidentes signos de embriaguez. Los agentes estaban intentado calmar cuando en otra de las estancias del piso encontraron a dos personas que manifestaron haber sido testigos de los hechos.

Testigos denuncian que no es la primera vez que tenían enfrentamientos

De acuerdo con su relato, la pareja estaba manteniendo una fuerte discusión cuando la sospechosa --quien había consumido bebidas alcohólicas-- cogió un cuchillo y se lo clavó al hombre.

También dijeron que no era la primera vez que tenían un enfrentamiento y que estos eran habituales cuando ella se encontraba bajo los efectos del alcohol.

La mujer fue arrestada como supuesta autora de un delito de lesiones en el ámbito familiar. Cuando estaba siendo trasladada a dependencias policiales profirió amenazas de muerte contra su pareja.