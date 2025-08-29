La Policía de Yakarta movilizará a los canes hasta la zona del hotel donde se vio por última vez a la ferrolana de 72 años

La familia de Matilde Muñoz, la española desaparecida en Indonesia, sospecha del último mensaje enviado desde su móvil: "No es de ella"

Continúa la búsqueda de María Matilde Muñoz Cazorla, la turista española de 72 años desaparecida en Lombok, Indonesia, el pasado 1 de julio. Este viernes se ha confirmado que perros adiestrados de la Policía de Yakarta viajarán hasta la zona de la playa de Senggigi, en Lombok, para dar con el paradero de la desaparecida.

La noticia llega después de que la Policía del país asiático anunciara que se haría una geolocalización del teléfono móvil de Muñoz, tras varias semanas de presión por parte de la familia ante una aparente dejación de funciones.

Las pistas sobre su paradero siguen estar claras y la familia denuncio que no les estaban diciendo toda la verdad. Las autoridades locales aseguraron recientemente haber encontrado pertenencias de Matilde en una zona del hotel donde se vierten residuos.

La policía encontró objetos de Matilde en una zona cercana del hotel

Entre los objetos se encontraron su ropa, sandalias, libros y productos de aseo personal, además de la mochila con la que viajaba. No obstante, los agentes echan en falta su teléfono móvil, su pasaporte y dos tarjetas de crédito que habría recibido días antes de desaparecer.

Según el personal del hotel, Matilde Muñoz envió un último mensaje desde su teléfono tras perderse su rastro. Sin embargo, la familia no cree que fuera ella quien lo enviara. Por eso, sus familiares y amigos piden una investigación más profunda para poder conocer qué ha pasado con esta turista española desaparecida en Indonesia.

Lo último que se sabe de esta mujer de 72 años es que se alojaba en un hotel de la isla de Lombok, en Indonesia. Fue una amiga, Ana Jorbe, quien dio la voz de alarma sobre la desaparición a comienzos de julio, cuando dejó de recibir mensajes de WhatsApp de Matilde Muñoz algo completamente inusual en la comunicación que solían tener entre ellas.

Trabajadores del hotel están "metidos en el ajo"

La Policía indonesia aseguró que por el momento no habían interrogado todavía a ningún sospechoso por la desaparición, pero la familia de Matilde está segura de que alguno de los trabajadores del hotel donde se hospedaba están “metidos en el ajo”, según recoge Última Hora.

La misma policía de Yakarta que ha anunciado que rastreará la zona del hotel con perros adiestrados asegura que podría comenzar a detener a los principales sospechosos, debido a las evidencias de que Matilde podría haber sufrido un crimen.