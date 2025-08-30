Dos personas han sido detenidas en relación con el hallazgo del cuerpo sin vida de Matilde Muñoz en la playa de Senggigi

El cadáver de Matilde Muñoz estaba enterrado en la playa de Senggigi de Indonesia, el lugar donde dejó de dar señales de vida

El caso de María Matilde Muñoz Cazorla, la española de 72 años de origen gallego desaparecida en la isla de Lombok, Indonesia, desde el 1 de julio, "pasará a ser una investigación criminal", según ha indicado el policía Putu Kardiyanto, de la comisaría de Batulayar (Lombok Occidental), en declaraciones a EFE, tras el hallazgo del cuerpo sin vida de la septuagenaria.

El cuerpo de Matilde Muñoz, de quien no se sabía nada desde el 1 de julio, ha sido hallado sin vida enterrado en la playa de Senggigi, donde la mujer dejó de dar señales de vida, según ha podido saber 'El Caso'.

En relación con este hallazgo, dos personas habrían sido detenidas, según han confirmado fuentes de la familia a Europa Press.

El caso de Matilde Muñoz

María Matilde Muñoz Cazorla había nacido en Ferrol, aunque era residente en Baleares y pasaba largas temporadas viajando por Asia. En el mes de junio llegó a la isla de Lombok, donde han hallado su cadáver. A finales de ese mes, su familia dejó de recibir noticias suyas. Dejó de responder los mensajes de sus amigos y parientes y de atender a sus redes sociales en las que era muy activa.

El 28 de julio, ante la ausencia de noticias, su amiga Olga Marín Calonge denunció su desaparición en la comisaría de Sant Feliu de Guixols (Girona). Días después, lo hizo también su familia en Alcalá de Henares, Madrid. El 13 de agosto, después de que la Embajada de España en el país solicitara ayuda por carta, la Policía indonesia inició una investigación.

En el marco de la investigación, descubrieron que el personal del hotel en el que se alojaba, el Bumi Aditya de Lombok, en la zona costera occidental de Senggigi, la vio por última vez el 1 de julio, aunque inicialmente indicaron que habría sido el día 2. Ese día, según confirmó Ignacio Vilariño, sobrino y representante de la familia, a Europa Press, Matilde Muñoz pagó al establecimiento 20 noches por adelantado.

El día 6 de julio, se envió un mensaje desde el móvil de Mati a una empleada del hotel, con graves faltas de ortografía, "impropias de ella", informando que debía viajar a Laos. La familia cree que fue otra persona quien escribió esos mensajes como parte de una coartada. "No tenemos ninguna duda de que fueron fraudulentos", recalcó el sobrino.

Además de esto, semanas después de su desaparición, la Policía Científica acudió a registrar la habitación en la que pernoctaba Mati, aunque Vilariño desconoce lo que encontraron allí. Lo que sí sabe es que los empleados del mencionado hotel inicialmente señalaron a los agentes otra habitación.

Estas contradicciones de algunos empleados y encargados hacen que la familia centre sus sospechas en el personal del hotel. "Las mentiras y despistes de las dos o tres personas que regentan el hotel muestran que están en el ajo", aseguró Vilariño.

Además, seis días antes de hallar su cadáver, encontraron la mayoría de las pertenencias de la española --ropa, libros, sandalias, anotaciones personales y su mochila-- en la zona de basuras del establecimiento. Sin embargo, no encontraron ni su pasaporte, ni sus tarjetas de crédito, ni su terminal móvil, lo que hace sospechar a la familia de un robo acompañado de violencia o de un intento deliberado de borrar pistas. "Es imposible que se haya marchado por voluntad propia. Era una mujer que reportaba sus movimientos minuto a minuto y jamás dejaba de contestar a sus allegados", subrayó el representante de la familia.