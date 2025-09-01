Mon García, asistenta sexual: "Es diferente a la prostitución porque acceder al propio cuerpo es un derecho"

La asistencia sexual ofrece apoyo a personas con diversidad funcional que no pueden acceder a su propio cuerpo de manera autónoma, generando debate sobre su carácter ético y legal

Asistente sexual de personas con diversidad funcional: "No hay ninguna interacción más allá de mis manos"

Mon García trabaja como asistente sexual para personas con diversidad funcional. Su entrevista en 'Vamos a ver' ha generado un gran debate y lo que ella considera que "es un derecho necesario" por el que cobra 60 euros la hora, otros lo encajan en el marco de la prostitución.

Ante la cantidad de dudas y de preguntas recibidas, Mon ha regresado al programa para dar más detalles de su polémica profesión: "Hay una diferencia muy clara entre prostitución y asistenta sexual. Lo importante es garantizar ese derecho a acceder al propio cuerpo, algo de lo que no parte la prostitución y sí la asistencia sexual", ha comenzado explicando.

Sobre qué le diferencia de la prostitución, Mon ha aclarado: "Acceder a tú cuerpo es un derecho sexual, pero acceder al cuerpo de otra persona no es un derecho, eso es un pacto entre dos personas".

Mon, asistenta sexual: "Cobro porque vivimos en un país capitalista"

"Hay una prestación económica, igual que cobro cuando trabajo como formadora, pedagoga o trabajadora social porque vivimos en un país capitalista", ha añadido durante su entrevista en direc

En su primera entrevista en el programa, Mon aclaraba que su cuerpo no juega un papel activo en el proceso: "No hay ninguna interacción más allá de mis manos. Si la persona tiene cierta movilidad, mis manos acompañan las suyas; si no, utilizo mis manos directamente. No hay besos, ni sexo oral, ni penetración. Simplemente es un acompañamiento a la masturbación para personas que no pueden hacerlo por sí mismas".

Mon García: "Cobro 60 euros la hora"

Además, Mon comentaba los precios de sus servicios: "Cobro 60 euros la hora, que es lo que actualmente aparece en la página web de asistencia sexual, un portal donde profesionales publicamos nuestros anuncios. Cuando empecé hace cuatro años, los precios rondaban entre 40 y 50 euros por hora, y con el tiempo los ajusté a 60 euros, manteniendo la relación calidad-precio y la profesionalidad del servicio".