Se trata de un hombre de 66 años y nacionalidad española que residía desde hace 5 años en ese vehículo

Desalojan a unos 80 caravanistas de un aparcamiento de Ibiza: dos años ocupado por vehículos usados como vivienda

El cuerpo de un hombre de 66 años y nacionalidad española ha sido encontrado en una caravana estacionada en una zona de Sant Antoni. Según las primeras estimaciones, esta persona podría haber fallecido el pasado mes de julio.

Según ha informado el Instituto Armado a Europa Press, este lunes sobre las 10.00 horas se recibió el aviso del hallazgo de un cadáver en una caravana estacionada en la zona de Sa Casilla, en Sant Antoni.

Tumbado en la zona del sofá de la caravana

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Guardia Civil que constataron la presencia de un cuerpo perteneciente a un varón que se encontraba tumbado en la zona del sofá. En la inspección se constató que no había indicios aparentes de violencia.

El hombre residía en la caravana desde hace unos cinco años. Los vecinos, al ver que no se movían sus vehículos, fueron a ver qué pasaba y encontraron al hombre muerto y en avanzado estado de descomposición, pudiendo llevar fallecido desde el pasado mes de julio.

Tras la autorización judicial para el levantamiento del cadáver, y debido a su estado y a las reducidas dimensiones de la caravana, se contó con la colaboración de los bomberos de Ibiza para extraer el cuerpo.