El torniquete desesperado a la víctima de Alfafar y el testimonio de su primo: "Me rodeó y pegó el primer disparo"
El alcalde de Alfafar cuestiona "los fallos en el sistema" tras una "demora de 15 horas" para poder hacer esta intervención policial
La Guardia Civil accede a la casa de Alfafar: el autor de los disparos está en paradero desconocido y no hay rastro del arma
Agentes de la Guardia Civil han registrado este martes el inmueble de la calle Pintor Sorolla de Alfafar, Valencia donde este lunes a última hora un vecino de 33 años resultó herido al recibir dos tiros de otro hombre que está siendo buscado por las fuerzas de seguridad.
Tal y como informa la reportera Mar Bonet, los agentes se han marchado de la vivienda, “por lo que entendemos que el agresor no se encuentra en el interior de la vivienda y que estaría en paradero desconocido”. A esta hora, varios agentes custodian la vivienda en busca del arma y de distintas pruebas.
Luis, primo de la víctima, ha relatado a Informativos Telecinco cómo vivió los hechos. Él mismo tuvo que hacerle un torniquete a su primo después de recibir dos disparos. Ahora mismo se encuentra hospitalizado. Él vio como el presunto agresor huía del lugar antes de que llegasen los agentes.
Una discusión por una plaza de aparcamiento
Todo fue por una acalorada discusión por una plaza de aparcamiento. "Le dije 'ey, ey, ¿a dónde vas con la escopeta? Ahí me rodea, va por detrás de mí y pega el primer disparo", cuenta el primo de la víctima.
"Me giro y veo a mi primo que le ha dado el disparo en el brazo", cuenta. El hombre estuvo tirado en el suelo, mientras la policía le atendía de urgencia. Pronto llegó la ambulancia para llevarle al hospital, pero el tirador ya había escapado. La Guardia Civil continúa buscándole mientras la víctima permanece grave en el Hospital La Fe de Valencia.
Los agentes han desplegado, con autorización judicial, un dispositivo para localizar al presunto autor de los hechos y han llevado a cabo un registro en una vivienda de esa calle, un inmueble que, según el alcalde de la localidad, Juan Ramón Adsuara, estaba okupado y denunciado previamente.
Una casa okupada
Adsuara ha criticado que la autorización judicial para acceder al inmueble, okupado desde 2023 y denunciado previamente, "haya tardado 15 horas en llegar" y ha pedido revisar los procedimientos. El primer edil ha explicado que también han usado drones para ver si había personas en el interior.
"Si analizamos bien la situación, algo está fallando en el sistema que permite que una persona pueda cobijarse en una casa ocupada y que las autoridades no podamos intervenir de inmediato. Estamos tomando todas las medidas necesarias para corregirlo", ha dicho.
El alcalde ha subrayado la coordinación de los cuerpos de seguridad y ha reiterado su "implicación" con la protección de la ciudadanía: "Nuestro objetivo es garantizar la seguridad y actuar con eficacia ante cualquier situación que ponga en riesgo a la población", ha indicado.