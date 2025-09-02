El alcalde de Alfafar cuestiona "los fallos en el sistema" tras una "demora de 15 horas" para poder hacer esta intervención policial

La Guardia Civil accede a la casa de Alfafar: el autor de los disparos está en paradero desconocido y no hay rastro del arma

Compartir







Agentes de la Guardia Civil han registrado este martes el inmueble de la calle Pintor Sorolla de Alfafar, Valencia donde este lunes a última hora un vecino de 33 años resultó herido al recibir dos tiros de otro hombre que está siendo buscado por las fuerzas de seguridad.

Tal y como informa la reportera Mar Bonet, los agentes se han marchado de la vivienda, “por lo que entendemos que el agresor no se encuentra en el interior de la vivienda y que estaría en paradero desconocido”. A esta hora, varios agentes custodian la vivienda en busca del arma y de distintas pruebas.

PUEDE INTERESARTE Un herido grave por disparo tras la pelea en un bar de la Rambla Prim de Barcelona: buscan al autor que huyó

Luis, primo de la víctima, ha relatado a Informativos Telecinco cómo vivió los hechos. Él mismo tuvo que hacerle un torniquete a su primo después de recibir dos disparos. Ahora mismo se encuentra hospitalizado. Él vio como el presunto agresor huía del lugar antes de que llegasen los agentes.

PUEDE INTERESARTE José Iván pudo sufrir un brote psicótico antes de quitarse la vida en su casa de Agost, Alicante

Una discusión por una plaza de aparcamiento

Todo fue por una acalorada discusión por una plaza de aparcamiento. "Le dije 'ey, ey, ¿a dónde vas con la escopeta? Ahí me rodea, va por detrás de mí y pega el primer disparo", cuenta el primo de la víctima.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

"Me giro y veo a mi primo que le ha dado el disparo en el brazo", cuenta. El hombre estuvo tirado en el suelo, mientras la policía le atendía de urgencia. Pronto llegó la ambulancia para llevarle al hospital, pero el tirador ya había escapado. La Guardia Civil continúa buscándole mientras la víctima permanece grave en el Hospital La Fe de Valencia.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Los agentes han desplegado, con autorización judicial, un dispositivo para localizar al presunto autor de los hechos y han llevado a cabo un registro en una vivienda de esa calle, un inmueble que, según el alcalde de la localidad, Juan Ramón Adsuara, estaba okupado y denunciado previamente.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

Una casa okupada

Adsuara ha criticado que la autorización judicial para acceder al inmueble, okupado desde 2023 y denunciado previamente, "haya tardado 15 horas en llegar" y ha pedido revisar los procedimientos. El primer edil ha explicado que también han usado drones para ver si había personas en el interior.

"Si analizamos bien la situación, algo está fallando en el sistema que permite que una persona pueda cobijarse en una casa ocupada y que las autoridades no podamos intervenir de inmediato. Estamos tomando todas las medidas necesarias para corregirlo", ha dicho.

El alcalde ha subrayado la coordinación de los cuerpos de seguridad y ha reiterado su "implicación" con la protección de la ciudadanía: "Nuestro objetivo es garantizar la seguridad y actuar con eficacia ante cualquier situación que ponga en riesgo a la población", ha indicado.