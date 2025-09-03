TardeAR 03 SEP 2025 - 17:21h.

Beatriz Uriarte explica en ‘Tardear’ a lo que se enfrenta Álvaro, el vecino de Olleros de Tera que se encuentra en prisión preventiva

Un pueblo entero de Córdoba abuchea en directo a un vecino conflictivo fuera de su casa: "Me amenazó con una navaja"

Compartir







En el programa “Tardear”, la abogada Beatriz Uriarte explicó las posibles consecuencias jurídicas a las que se enfrenta Álvaro, el vecino de Olleros de Tera, Zamora, que se encuentra en prisión preventiva tras haber apuñalado a un hombre que, presuntamente, intentaba robarle en su bar.

Uriarte señaló que la medida cautelar de prisión se ha adoptado porque, según la instrucción, la reacción del hostelero pudo ser desproporcionada frente a la amenaza. Sin embargo, matizó que la clave estará en la valoración médica de las lesiones sufridas por el supuesto ladrón y en determinar si hubo o no proporcionalidad en la defensa.

“Hay una opción que es que realmente se le acuse de tentativa de homicidio, lo que conllevaría una pena de entre 5 y 10 años de prisión”, apuntó la abogada. “La única vía para reducir esa pena es que indemnice al herido por las lesiones ocasionadas. En ese caso podría quedar en libertad a la espera de juicio”.

La falta de cámaras de seguridad en el bar y de testigos presenciales complica el proceso, ya que la causa se sostiene únicamente en la versión de las dos partes implicadas. Según Uriarte, si el informe forense confirma que el ataque no afectó a órganos vitales, podría considerarse como lesiones con arma blanca, lo que rebajaría notablemente la pena.

El pueblo se vuelca con el detenido

Mientras tanto, en el pueblo se suceden las muestras de apoyo a Álvaro, un hombre de 39 años, trabajador en el monte y propietario de un bar, descrito por sus vecinos como “tranquilo y nada conflictivo”. La incertidumbre jurídica se combina con la indignación vecinal ante un suceso que, en palabras de los contertulios del programa, “pone de manifiesto la dificultad de saber cómo reaccionar cuando alguien entra a robar en tu propia casa o negocio”.