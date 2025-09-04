El cadáver de la mujer fue encontrado enterrado en una playa el 30 de agosto

Realizan en Lombok la autopsia de Matilde Muñoz, la turista española asesinada en Indonesia: la familia cerraría la puerta a un segundo examen en España

Compartir







La Policía de Indonesia ha dicho que el cadáver de la española Matilde Muñoz, presuntamente asesinada en la isla de Lombok, fue trasladado de sitio cuatro veces hasta que se encontró el pasado sábado en una playa.

Según los testimonios de los sospechosos de su asesinato, el cadáver de Matilde Muñoz fue trasladado primero desde su bungaló del hotel Bumi Aditya de la zona de Senggigi (Lombok Occidental) al cuarto del generador del hotel, donde permaneció cuatro días, según el comunicado de la comisaría de Lombok Occidental.

Después lo trasladaron a una parte trasera del hotel, sin especificarse cuánto tiempo y a continuación, en agosto, se llevó a una parcela vacía fuera del hotel.

Finalmente, el 24 de agosto, "los restos de la víctima fueron trasladados y enterrados en la playa".

EL hallazgo del cadáver de Matilde Muñoz

Su cadáver se halló seis días después, el sábado 30 de agosto.

La autopsia de Muñoz fue realizada este jueves en un hospital policial de Lombok, sin que se conozcan aún los resultados.