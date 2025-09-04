Realizan en Lombok la autopsia de Matilde Muñoz, la turista española asesinada en Indonesia: la familia cerraría la puerta a un segundo examen en España
La familia tendría voluntad de que se proceda con la cremación del cuerpo en Lombok, lo que imposibilitaría una segunda autopsia en España
Jefe de la investigación del crimen de Matilde Muñoz: "Cubrieron su rostro con una toalla y se sentaron sobre su cuerpo dormido hasta que no pudo respirar y murió"
La autopsia de Matilde Muñoz, la turista gallega asesinada en Lombok, Indonesia, hace dos meses, se ha realizado este jueves en el hospital policial de Mataram tras una espera de unos días debido a que solo existe un medio de esta especialidad en la provincia. El examen forense es clave para determinar las causas de su muerte.
Según ha señalado el jefe de la unidad policial del hospital Mataram (Lombok), Nyoman Madiasa, la autopsia se ha concluido a las 11:00 horas (hora local) tras unas dos horas de procedimiento.
El encargado del examen ha sido el doctor Arfi, el único forense disponible en la provincia de Nusa Tenggara Occidental, a la que pertenece Lombok y que comprende unas 400 islas, muchas deshabitadas.
El asesinato de Matilde Muñoz en Indonesia
El cadáver de la turista española fue hallado el sábado pasado en una playa de Senggigi (Lombok Occidental), después de que su círculo familiar y de amigas alertaran de su desaparición en julio.
Matilde Muñoz, ‘Mati’, que cumplía 73 años este mes y había llegado en junio a Lombok, donde acostumbraba a pasar largas temporadas, fue presuntamente asesinada por un empleado del hotel Bumi Aditya, donde se alojaba, y un extrabajador del mismo establecimiento la madrugada del 2 de julio, según la Policía de la isla indonesia.
Tras varios días de demora por asuntos administrativos y la escasez de recursos médicos, la autopsia comenzaba en la mañana de este jueves en la búsqueda de resultados concluyentes sobre las causas exacta de la muerte de la turista en el vasto archipiélago, compuesto por unas 17.000 islas en el Sudeste Asiático.
La familia descartaría una segunda autopsia en España
Al respecto, la familia de Muñoz tendría voluntad de que se proceda con la cremación del cuerpo en Lombok, según fuentes cercanas al caso, lo que imposibilitaría una segunda autopsia en España.
Nacida en Ferrol (A Coruña) y afincada en Mallorca, Matilde Muñoz acostumbraba a pasar largas temporadas en Asia, también en Lombok, donde había llegado en junio.
La Policía de la región acusa a los dos sospechosos de su muerte de asesinato premeditado y robo, mientras continúa con la investigación del caso.