Hablar de una manera responsable del suicidio no lo promueve, sino que puede ser el primer paso para prevenirlo. Cuando una persona pública muy querida comparte su experiencia, también contribuye a visibilizar el problema y a que otros pidan ayuda.

Así lo hizo en 'De Viernes', en Telecinco, el exconcursante de 'La Isla de las Tentaciones' y 'Supervivientes' José Carlos Montoya, quien confesó que llegó a tener ideas suicidas y relató cómo logró salir adelante tras meses apartado de todo. Su objetivo ahora es ayudar a otros a entender que sí se puede superar.

PUEDE INTERESARTE Una paciente psiquiátrica se suicida en un hospital de Barcelona tras esperar más de 48 horas una cama

La brigada de la Policía Nacional para la prevención del suicidio

Dentro de la Policía Nacional existe una unidad pionera en el mundo dedicada exclusivamente a la prevención de conductas suicidas. Su misión es rastrear las redes sociales en busca de mensajes en los que los usuarios anuncian su intención de quitarse la vida. Desde su creación hace siete años, esta brigada ha intervenido en más de 300 casos, logrando salvar vidas en situaciones límite.

El equipo trabaja sin descanso, 24 horas al día, los siete días de la semana, preparados para actuar en cuanto salta una alerta. En cuestión de minutos, los agentes inician un operativo contrarreloj para localizar a la persona en riesgo. “Alguien con voluntad suicida lo que quiere es dejar de sufrir”, explica uno de los responsables, subrayando que cada mensaje se toma en serio porque ignorarlo puede significar la muerte de alguien.

PUEDE INTERESARTE La OMS estima que más de mil millones de personas sufren problemas de salud mental en el mundo, especialmente las mujeres

Los avisos llegan por múltiples vías: desde usuarios que denuncian publicaciones de riesgo hasta las propias plataformas digitales, pasando por notificaciones de Interpol o Europol. “Unas veces tienen puesto su número de teléfono, otras no”, reconocen los agentes, lo que a menudo complica la localización.

De los más de 300 casos en los que han intervenido, un tercio correspondía a menores de edad. Solo en dos ocasiones no llegaron a tiempo. La brigada insiste en que el suicidio es la primera causa de muerte externa en adolescentes y adultos jóvenes, por lo que resulta crucial identificar señales, incluso cuando no son explícitas.

Los expertos recuerdan que, si alguien detecta contenido sospechoso en internet, debe avisar de inmediato a la Policía. A veces, un solo clic puede salvar una vida.

Recursos disponibles en España

En España, disponemos de varios recursos como el Teléfono de la Esperanza (717 003 717) o el Teléfono Contra el Suicidio (911 385 385), dedicados a la prevención de este problema.

Además, se ha atribuido el 024 como número de teléfono corto y gratuito que ofrece un servicio anónimo y confidencial durante las 24 horas.