¿Por qué van a ser más caros los viajes el Imserso ahora? Precios para todos los destinos 2025-26

ValenciaLos viajes del Imserso son ya un clásico entre los pensionistas españoles, una oportunidad de ocio y turismo a precios reducidos que cada año moviliza a cientos de miles de jubilados. Sin embargo, la dirección del organismo estatal ha querido atajar una queja recurrente: la acumulación de viajes por parte de un mismo usuario, lo que limita las opciones de quienes solo logran acceder a un paquete.

Para poner freno a esta situación, el Imserso aplicará un suplemento de 100 euros por cada segundo y sucesivo viaje dentro de la misma temporada, con independencia del destino o lote. La medida, recogida ya en los pliegos oficiales de la temporada 2025-2026, busca un reparto más equitativo de las plazas disponibles.

Para controlar la medida, el organismo exige a las empresas adjudicatarias que compartan diariamente la relación de usuarios con reservas, de modo que se identifiquen fácilmente los casos en los que debe aplicarse el recargo.

Precios y calendario de la nueva temporada

La campaña se desarrollará entre octubre de 2025 y junio de 2026 y contará con 879.213 plazas. De ellas, 7.447 tendrán una tarifa plana de 50 euros, reservadas a pensionistas con ingresos iguales o inferiores a las pensiones no contributivas.

Los precios variarán en función del destino y la duración:

La opción más económica será un viaje de 4 días a capitales de provincia desde 132,91 euros .

. La más cara alcanzará los 564,72 euros para estancias en Canarias con transporte .

. En temporada alta (octubre, mayo y junio en península/Baleares; diciembre, enero y febrero en Canarias), se aplicará un sobrecoste adicional de 100 euros por viaje.

El sistema también exige un anticipo del 20 % en el momento de la reserva y el resto deberá abonarse 45 días antes de iniciar el viaje.

Novedades: mascotas y más empresas adjudicatarias

Entre las novedades, destaca que por primera vez se permitirá viajar con mascotas de hasta 10 kilos (incluido transportín) en zonas de costa peninsular e insular, con un 2 % de plazas reservadas en los lotes 1 y 2. Además, las adjudicaciones se han repartido entre varias empresas para evitar monopolios y fomentar la pluralidad en el sector.