Alberto Samperio 08 SEP 2025 - 18:12h.

'El tiempo justo' ha mostrado las imágenes de la escena del crimen y las últimas grabaciones de Matilde con un amigo

El cadáver de Matilde Muñoz, asesinada en Indonesia, fue trasladado hasta cuatro veces

La autopsia definitiva de Matilde Muñoz, la turista española presuntamente asesinada en la isla de Lombok (Indonesia), ha continuado retrasándose en una vorágine de contradicciones policiales. Han pasado ya más de dos meses de que Mati desapareciese y 'El tiempo justo' ha podido acceder a la habitación del hotel donde se hospedaba.

El programa de Joaquín Prat ha mostrado el lugar donde todo ocurrió y ha sacado dos conclusiones sobre el hotel donde dormía Matilde. Una de ellas es que a la turista española le gustaba vivir sin ostentaciones y la otra es que no había las suficientes medidas de seguridad en el recinto. Se trata de un hotel que ya estaba bajo sospecha, que no tenía cámaras de seguridad y en el que ya se habían producido robos.

Según la información que ha trasladado el reportero de 'El tiempo justo', a Matilde la habrían asfixiado de forma cruel con una toalla para robarle 156 euros. En la investigación hay ya dos personas detenidas y la Policía de Lombok no ha descartado que todavía haya más detenciones. En las imágenes que se han emitido en exclusiva, se ha podido ver la habitación de la escena del crimen.

El interior es humilde, oscuro y sin medidas de seguridad. A través de la ventana se ha podido ver un pequeño baño en el fondo y la cama donde dos hombres acabaron con la vida de esta turista española. El reportero también ha tenido la posibilidad de hablar con los vecinos de la zona, una serie de personas que la querían y la apreciaban mucho.

Los últimos audios de Matilde antes de morir

El reportero de 'El tiempo justo' también ha desvelado los últimos audios que le envió a su mejor amigo antes de ser asfixiada en la habitación del hotel. En las grabaciones, Matilde le comentaba a su amigo que le tenía que enviar unas tarjetas de crédito nuevas porque se las había dejado en el avión en el que había llegado a Indonesia.

"Me fui a Malasia a hacer la Visa Extension. A la vuelta, en el avión, me di cuenta que había perdido las tarjetas de crédito. Yo ya las cancelé y ya volví a pedir unas nuevas... Y prefiero, que lleguen a Lombok, porque aquí hay mucha jungla... Tú eres mi mejor amigo, confío en ti al cien por cien...", comentaba la turista española.