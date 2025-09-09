telecinco.es 09 SEP 2025 - 16:40h.

El ‘El tiempo justo’ ha tenido acceso en exclusiva a la declaración de Álvaro, que el pasado 1 de septiembre apuñaló a un hombre al que acusaba de intentar robar

Una abogada analiza las consecuencias jurídicas para el hombre que ha apuñalado a un ladrón en un pueblo de Zamora

Compartir







El ‘El tiempo justo’ ha tenido acceso en exclusiva a la declaración de Álvaro, el hostelero de Olleros de Tera, Zamora, que el pasado 1 de septiembre apuñaló a un hombre al que acusaba de intentar robar en su bar. Tras comparecer ante el juez, Álvaro ingresó en prisión preventiva, mientras el pueblo clama por su liberación.

Según consta en su testimonio, el dueño del establecimiento actuó en defensa propia. Asegura que el presunto ladrón iba armado con un cuchillo y un bastón con estoque, y que se abalanzó contra él en el interior del bar:

“Le pregunté qué hacía allí y rápidamente se lanzó contra mí como para clavarme el cuchillo. Yo tuve que defenderme.”, declaró.

Los vecinos y familiares respaldan a Álvaro

Los vecinos y familiares del hostelero respaldan su versión. Su hermana insiste en que Álvaro “no fue a por nadie” y que únicamente se defendió de la agresión. Otros testimonios en la localidad describen a la víctima como un “viejo conocido” por pequeños robos en huertos y viviendas de la zona.

El parte policial refleja que el sospechoso recibió entre dos y cinco puñaladas, y tuvo que ser trasladado de urgencia al hospital de León. Este hecho ha avivado el debate sobre los límites de la legítima defensa personal en situaciones de intento de robo.

Mientras tanto, Álvaro, que se describe como “una persona normal y trabajadora, sin problemas previos con la justicia”, permanece en prisión preventiva. En Olleros de Tera, vecinos y familiares se concentran para reclamar su libertad, convencidos de que el hostelero es, en realidad, la víctima.