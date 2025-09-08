telecinco.es 08 SEP 2025 - 17:17h.

María Velasco, médico psiquiatra: “Se puede vivir si encuentras otro motivo por el que vivir y si te ayudan a encontrarlo”

Joaquín Prat arranca ‘El tiempo justo’ con un emotivo recuerdo a su padre

Compartir







El estreno de ‘El tiempo justo’ nos dejó uno de sus momentos más emotivos con la visita de la doctora María Velasco, médico psiquiatra, quien conversó con Joaquín Prat tras la conmovedora entrevista a Ángel Cruz, padre de Gabriel, el niño asesinado en 2018 por la que entonces era la pareja del propio Cruz.

Prat abrió el espacio planteando la pregunta más dura: “¿Se puede vivir después de haber sufrido la pérdida tan traumática de un hijo?” A lo que la especialista respondió con firmeza: “Se puede vivir si encuentras otro motivo por el que vivir y si te ayudan a encontrarlo, porque es una situación complejísima y dificilísima”.

La experta destacó la importancia de la resiliencia y del papel de la terapia en procesos tan devastadores: “Necesitamos el perdón de los demás para poder seguir viviendo. La terapia ayuda a expresar la rabia, la desesperanza y la culpa, y permite encontrar nuevos caminos”.

La importancia de Patricia, madre de Gabriel

La psiquiatra también subrayó la fuerza moral de Patricia, madre de Gabriel, a quien consideró “un referente de ética y de cómo humanizar incluso las situaciones más trágicas”.

Durante la entrevista, también se abordó la dificultad de detectar a un psicópata en la vida cotidiana. Velasco explicó que estas personas “van muy bien camufladas” y que la única protección real es que no formen parte de nuestro entorno: “Un psicópata, si se cruza en nuestra vida, nos va a hacer daño, y más aún si además es inteligente”.

La terapia y la fe

Finalmente, la doctora recalcó el valor de la terapia y de la fe como pilares en el caso de Ángel Cruz: “La terapia le ha ayudado a encontrar la fe, a reconciliarse consigo mismo, con Patricia y con Dios. Sin ella, la culpa y el dolor le habrían destruido todo”.